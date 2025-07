F5 punta sull’Italia: Paolo Capomasi è il nuovo country manager

F5 rafforza la propria presenza in Italia annunciando la nomina di Paolo Capomasi come nuovo Country Manager. Capomasi sarà responsabile della guida del team italiano. E della definizione delle linee di sviluppo per supportare aziende pubbliche e private nella transizione verso ambienti multi-cloud e soluzioni basate sull’intelligenza artificiale.

Con un’esperienza di oltre 25 anni nel settore ICT nella regione SEMEA, Capomasi ha ricoperto ruoli di leadership in aziende di primo piano. In Cisco è stato Direttore Vendite per la Pubblica Amministrazione, promuovendo progetti di digitalizzazione in collaborazione con l’Agenzia per la Sicurezza Nazionale. In precedenza, ha guidato le vendite per Italia e Iberia in VMware (oggi Broadcom), maturando una solida competenza in virtualizzazione e cloud computing.

Alix Leconte, Vice President Region South & EMEA Service Providers di F5, ha sottolineato come l’Italia rappresenti un mercato chiave per la crescita dell’azienda e ha espresso piena fiducia nella capacità di Capomasi di cogliere le opportunità locali e portare F5 verso nuovi traguardi.

“Sono entusiasta di entrare a far parte di F5 in un momento così dinamico per il settore IT”, ha dichiarato Capomasi. “L’adozione dell’AI e del multi-cloud apre scenari entusiasmanti e sono convinto che F5 possa giocare un ruolo da protagonista grazie alla sua piattaforma ADSP per Application Delivery and Security”