F.C. Como Women: nuovo team dirigenziale

L’F.C. Como Women ha annunciato il nuovo team dirigenziale, con l’entrata in carica di Elena Mirandola come CEO e Mauro Ferrara come COO, (nella foto) a partire da oggi 19 agosto 2024. Questo cambiamento strategico, promosso da Mercury/13, mira a introdurre talenti innovativi e a rafforzare la posizione del club nel calcio femminile.

Mirandola esperta internazionale nei digital media, marketing e tecnologia

Elena Mirandola porta una vasta esperienza internazionale nei digital media, marketing e tecnologia. Precedentemente Managing Director di Alkemy SpA, ha lavorato su progetti di trasformazione digitale per marchi come Emirates, Avis e Nike. È attiva nell’empowerment femminile e si impegna a promuovere la parità di genere nelle aziende europee.

Ferrara carriera nel management sportivo

Mauro Ferrara, con una solida carriera nel management sportivo, è noto per il suo lavoro nella gestione operativa e infrastrutturale di club come F.C. Internazionale e A.C. Milan. La sua esperienza sarà fondamentale per gestire le operazioni quotidiane e sviluppare infrastrutture innovative per il club.

Obiettivo: diventare un esempio di sostenibilità e indipendenza nel calcio femminile

L’obiettivo principale del nuovo team è rendere l’F.C. Como Women un esempio di sostenibilità e indipendenza nel calcio femminile, puntando su strategie innovative e sponsorizzazioni mirate, con la visione di dimostrare che una squadra femminile può prosperare senza dipendere da una controparte maschile.