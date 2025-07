EY nomina 41 partner e si rafforza nei servizi finanziari

EY annuncia la nomina di 41 nuovi partner in Italia, portando il totale a 419 e confermando il proprio impegno nello sviluppo del capitale umano e nella crescita sostenibile. Le promozioni coinvolgono tutte le linee di business – Assurance, Consulting, EY Parthenon, Tax & Law e Financial Services. E si inseriscono in un più ampio processo di rafforzamento strategico della struttura organizzativa.

Particolare rilievo per l’area Financial Services, che vede Stefano Battista assumere il ruolo di Europe West Financial Services Leader. Avrà la responsabilità di coordinare le attività in 9 Paesi e guidare un team di oltre 10.000 professionisti. A livello nazionale, Massimo Testa subentra come nuovo Financial Services Leader di EY Italia, a partire dal 1° luglio.

EY: generare valore per clienti, persone e comunità

La Country Managing Partner Stefania Boschetti guida un network che continua a investire in innovazione, tecnologia e competenze. Obiettivo: supportare clienti e istituzioni nella trasformazione digitale e nella gestione delle sfide globali. L’approccio multidisciplinare e la presenza capillare in oltre 150 Paesi rendono EY un punto di riferimento per servizi di revisione, consulenza, strategia, fiscalità e transaction.