Export italiano: la ripresa c’è, ma il rischio credito resta la vera sfida

L’export italiano torna a muoversi con passo deciso. Dopo la frenata registrata nella seconda metà del 2025, i dati della Banca d’Italia mostrano che nel primo trimestre del 2026 le esportazioni di beni e servizi sono tornate a crescere, contribuendo a un aumento del Pil dello 0,3%. È un segnale importante, perché arriva in un contesto globale complesso, segnato da tensioni geopolitiche, catene di fornitura ancora fragili e mercati finanziari volatili. Nonostante questo scenario, le imprese italiane confermano la loro capacità di competere all’estero, mantenendo il Paese al quarto posto tra gli esportatori mondiali. Dietro solo a Cina, Stati Uniti e Germania.

Ma la crescita dell’export non basta da sola

In un mondo dove l’incertezza è diventata la norma, la crescita dell’export non basta da sola. Serve protezione. Ed è qui che entra in gioco il tema del rischio di credito commerciale. Ovvero vendere all’estero significa spesso concedere pagamenti dilazionati, e il mancato incasso può mettere in difficoltà anche aziende solide. La gestione del rischio credito diventa quindi un elemento strategico per preservare liquidità e sostenere l’espansione internazionale.

Secondo le analisi di Atradius, uno dei principali player globali nell’assicurazione del credito, le imprese italiane stanno tornando a crescere oltreconfine. Ma lo fanno in un contesto dove l’insolvenza dei clienti esteri resta una minaccia concreta. Per questo Atradius propone Modula EXPO, una copertura assicurativa pensata per le aziende con forte vocazione all’export. La sua caratteristica distintiva è la flessibilità: l’impresa può scegliere in autonomia quali debitori esteri assicurare, costruendo una protezione su misura in base ai propri mercati e ai propri partner commerciali.

Modula EXPO mantiene un controllo efficace del rischio

Modula EXPO permette di concentrare la copertura sui buyer più strategici, mantenendo un controllo efficace del rischio. Nei casi in cui i limiti di credito superino le cinque posizioni, è possibile richiedere coperture uguali o superiori a 10 milioni di euro per singoli clienti esteri. Un vantaggio rilevante per chi opera con grandi distributori, importatori o gruppi internazionali.

La gestione della polizza è semplificata grazie alla piattaforma digitale Atradius Atrium, che consente all’azienda di monitorare in autonomia il portafoglio dei debitori assicurati, incluse le informazioni sul rischio politico, oggi particolarmente rilevante. In caso di insolvenza, Modula EXPO garantisce il rimborso del 90% del credito entro sei mesi dalla scadenza della prima fattura non pagata, oltre al rimborso del 100% dei costi di recupero gestiti da Atradius Collections.

Atradius, presente in oltre 50 Paesi, è uno dei leader mondiali nell’assicurazione del credito, nelle cauzioni e nel recupero crediti. I suoi dati e le sue analisi servono alle imprese per valutare la solidità dei partner esteri, anticipare eventuali rischi e costruire strategie di export più sicure. In un momento in cui la crescita internazionale richiede rapidità, selezione e protezione, Modula EXPO diventa parte integrante della competitività delle aziende italiane.