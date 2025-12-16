Expert.ai-ISED, si aggiudica gara ICT di InnovaPuglia

Expert.ai annuncia che la propria controllata al 100% ISED si è aggiudicata la gara indetta da InnovaPuglia. per la conclusione di un accordo per l’affidamento di servizi applicativi. Gestione dei sistemi e di supporto digitale destinati alla Pubblica Amministrazione regionale e locale della Puglia.

L’accordo è articolato in due lotti

Lotto 1 (Sanità e Welfare): valore complessivo fino a 5,5 milioni di euro, di cui 1,1 milioni al Consorzio Esperia.

Lotto 2 (Ambiti non sanitari): valore complessivo fino a 20,7 milioni di euro, di cui 2,1 milioni al Consorzio Esperia.

Il valore totale riconducibile a ISED è pari a 0,79 milioni di euro con durata contrattuale di 48 mesi, estendibile fino a ulteriori 48 mesi per i contratti esecutivi. In regime di rilancio competitivo, il RTI potrà partecipare a ulteriori appalti fino a 32 milioni per il Lotto 1 e 40 milioni per il Lotto 2. Il progetto prevede servizi ICT per sostenere i processi di innovazione e trasformazione digitale della PA. Sviluppo e manutenzione software, personalizzazione di soluzioni commerciali e open source, migrazione al cloud, manutenzione correttiva e adeguativa, conduzione operativa dei sistemi. E inoltre il supporto specialistico e attività di formazione per garantire un utilizzo efficace delle piattaforme digitali.

Dario Pardi, Presidente e Amministratore Delegato di Expert.ai

“Questa aggiudicazione conferma il ruolo di ISED come partner tecnologico di riferimento per le Pa e la bontà della strategia di aggregazione in partnership verticali. Come per esempio quella del Consorzio Esperia. Le nostre soluzioni ci consentono di supportare i processi di innovazione e digitalizzazione della PA, rendendo i servizi pubblici più efficienti, integrati e vicini ai cittadini.”

Profilo Expert.ai

Expert.ai è quotata su Euronext Growth Milan (EXAI:IM) e attiva in Europa e Nord America. Con 30 anni di esperienza, affianca aziende e Pa nei percorsi di adozione dell’AI attraverso la EidenAI Suite. L’approccio di Hybrid AI integra AI neuro-simbolica, machine e deep learning, large language models, generative AI e agentic AI, con una visione di intelligenza artificiale responsabile e sostenibile. Tra i clienti AXA XL, Zurich Insurance Group, Generali, Sanofi, The Associated Press, Bloomberg INDG, Dow Jones e altre realtà di rilievo.