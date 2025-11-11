Expert.ai: Graziano Boni nominato Direttore Generale di I.S.E.D

Expert.ai, leader nelle soluzioni enterprise di intelligenza artificiale per la creazione di valore di business, ha nominato Graziano Boni a Dg della controllata I.S.E.D. La storica azienda romana ha 50 anni di esperienza nella progettazione, sviluppo e gestione di sistemi informativi pubblici “mission critical” e nella digitalizzazione della sanità.

Chi è Graziano Boni

Con oltre 25 anni di esperienza nell’Information Technology e nella PA, Boni ha maturato competenze solide anche nella gestione di progetti di innovazione e trasformazione digitale. In Consip ha seguito numerose gare strategiche ICT. Dal 2021 al 2024 è stato VP Public Sector in Expert.ai. Contribuendo così allo sviluppo di soluzioni AI per la digitalizzazione della PA. Ha ricoperto il ruolo di Direttore Commerciale di Parsec 3.26. Collabora come Lecturer con diverse Università su corsi di ICT e AI applicati alla Pubblica Amministrazione.

Dario Pardi, CEO e Presidente di Expert.ai

“Siamo lieti di accogliere Graziano nel team ISED. La sua nomina rappresenta un passo strategico per accelerare l’integrazione delle nostre organizzazioni e consolidare la crescita di Expert.ai nei principali ambiti della PA.”

Graziano Boni, Direttore Generale Expert.ai

“Onorato di entrare a far parte di ISED e felice di tornare nel Gruppo Expert.ai in un momento di grande evoluzione. Metterò a disposizione la mia esperienza per integrare competenze e soluzioni, rafforzando la nostra presenza sul mercato e consolidando il ruolo di punto di riferimento per l’innovazione nella PA, Sanità e Difesa.”

Obiettivi del nuovo incarico

Nel suo nuovo ruolo, Boni riporterà direttamente all’Amministratore Delegato di ISED, Guido Lucarelli, con i seguenti obiettivi prioritari:

accelerare lo sviluppo del business sul mercato.

integrare l’offerta di soluzioni ISED ed Expert.ai per la PA.

valorizzare le sinergie organizzative e commerciali.

consolidare la presenza negli Accordi Quadro nazionali e regionali.

Chi è Expert.ai

Expert.ai, quotata su Euronext Growth Milan (EXAI:IM), è specializzata nell’implementazione di soluzioni enterprise di intelligenza artificiale. Con oltre 30 anni di esperienza e centinaia di progetti di successo, l’azienda offre la EidenAI Suite, una piattaforma di soluzioni pronte all’uso per mercati verticali.

Il suo approccio di Hybrid AI, quindi, combina tecnologie neuro-simboliche, machine/deep learning, large language models, generative AI e agentic AI, con una visione di AI responsabile e sostenibile. Tra i clienti figurano anche AXA XL, Zurich Insurance Group, Generali, Sanofi, The Associated Press, Bloomberg INDG, Dow Jones e altre realtà di rilievo.