Eventus porta online il suo modello di comunicazione integrata B2B

Il mondo degli eventi sta vivendo una trasformazione profonda e sempre più aziende li considerano un elemento centrale delle proprie strategie di marketing B2B. I numeri lo confermano: in Italia il settore ha superato 1,1 miliardi di euro nel 2025, con più di 340.000 eventi organizzati e una crescita del +16,3%, secondo i dati Astra Ricerche. In questo scenario si inserisce Eventus, l’agenzia fondata nel 2024 da Iolanda Giglio, con il nuovo sito event-us.it, sviluppato insieme a Strategie Digitali | 360 Growth Factory

Eventus affianca aziende e organizzazioni nella progettazione di eventi fisici e digitali

Il sito nasce per raccontare in modo chiaro e immediato il posizionamento dell’agenzia nel mercato degli eventi corporate e della comunicazione integrata. Eventus affianca aziende e organizzazioni nella progettazione di eventi fisici e digitali – dai lanci di prodotto ai meeting aziendali, dai team building ai webinar. E li inserisce in percorsi strategici pensati per generare awareness, rafforzare le relazioni e creare nuove opportunità di business.

Iolanda Giglio (nella foto) sottolinea come gli eventi siano ormai strumenti di relazione a tutti gli effetti. Non più momenti isolati, ma esperienze progettate per continuare a produrre valore nel tempo. Il nuovo sito racconta proprio questo approccio. Mostra come ogni progetto venga costruito per diventare un tassello della strategia di comunicazione dell’azienda cliente. Anche Giovanni Cinquegrana, CEO di Strategie Digitali | 360 Growth Factory, evidenzia l’importanza di una piattaforma capace di valorizzare contenuti e metodo. Il sito è stato progettato per rendere comprensibile la visione di Eventus e la sua capacità di integrare competenze diverse in un unico progetto.

Opera con un network di professionisti in Italia e all’estero

L’agenzia opera con un network di professionisti in Italia e all’estero e collabora con aziende di settori differenti, con una particolare specializzazione nel mercato IT. Un ambito in cui la fondatrice ha maturato 20 anni di esperienza lavorando con vendor tecnologici, system integrator e partner di canale. Il nuovo sito riflette il payoff dell’agenzia, “Verticale quando serve, trasversale per natura”. Guida l’utente attraverso le tre fasi del metodo Eventus – Image, Project, Experience. Un pogetto che rappresentano il percorso con cui l’agenzia costruisce ogni evento, dalla strategia alla creatività, dalla produzione alla relazione post‑evento.

Eventus si presenta come un partner capace di trasformare idee e obiettivi in progetti concreti, integrando marketing, comunicazione ed esperienza in un unico modello operativo. Un approccio che risponde alle esigenze di un mercato in cui gli eventi non sono più semplici appuntamenti. Ma strumenti strategici per costruire relazioni durature.