ETS conquista una nuova commessa da 900 mila euro

ETS S.p.A. Engineering and Technical Services, società ingegneristica con sede a Villa d’Almè e quotata su Euronext Growth Milan, continua a crescere. Consolida la propria presenza nel settore delle infrastrutture tecnologiche ad alto valore aggiunto. Il 7 agosto 2026 la società ha acquisito da Equans Italia S.p.A. una nuova commessa del valore di 895.000 euro. La ottiene in merito alla progettazione esecutiva integrata del nuovo Data Center DC12 a Cornaredo (Milano).

Si tratta di un incarico multidisciplinare che coinvolge progettazione edile, strutturale, impiantistica elettrica e impianti speciali. Conferma la capacità di ETS di operare su infrastrutture complesse e mission‑critical, come data center, impianti nucleari, sistemi a idrogeno e grandi opere pubbliche.

Un riconoscimento della competenza ingegneristica di ETS

Il presidente Donato Romano sottolinea come questa commessa rappresenti una conferma dell’eccellenza tecnica della società: collaborare con un player globale come Equans (parte del gruppo Bouygues) testimonia la solidità delle competenze di ETS in un settore strategico e in forte espansione come quello dei data center, oggi al centro della trasformazione digitale e della crescita dell’IT infrastructure.

Perché questa commessa è strategica

L’acquisizione rafforza ulteriormente il posizionamento di ETS nella Data Center Economy, un mercato in cui la domanda di infrastrutture ad alta affidabilità è in costante aumento, spinta da cloud computing, AI, hyperscaler e servizi digitali avanzati.

Per ETS significa:

consolidare la reputazione come partner ingegneristico di riferimento.

ampliare il portafoglio di progetti mission‑critical.

aumentare la visibilità presso grandi operatori internazionali.

generare nuove opportunità di crescita nel segmento IT infrastructure.

Chi è ETS e perché è un player chiave del settore

Fondata nel 1992, ETS è una società ingegneristica italiana specializzata nella progettazione e direzione lavori per infrastrutture complesse. E anche edilizia sanitaria, residenziale, aeroporti, impianti nucleari e data center.

Nel 2025 ha registrato:

Valore della produzione: 16 milioni di euro (+5,7% sul 2024)

EBITDA: 5,1 milioni

Marginalità: 31,4%

120 professionisti tra dipendenti e collaboratori

Certificati di Esecuzione Lavori per oltre 3,3 miliardi di euro

Nel 2025 ETS ha inoltre creato ETS NH, società dedicata alla progettazione di impianti nucleari e a idrogeno, ampliando ulteriormente la propria presenza nei settori mission‑critical.

Un passo avanti nella strategia di crescita

Questa nuova commessa non è solo un contratto: è un tassello della strategia di espansione di ETS nel mercato delle infrastrutture tecnologiche avanzate. La società si conferma un partner affidabile per operatori globali e un punto di riferimento per la progettazione integrata di data center, un settore che nei prossimi anni continuerà a crescere in modo esponenziale.