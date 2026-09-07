Etnia Barcelona sceglie Massimo Vian come nuovo CEO

Massimo Vian è uno dei manager italiani più esperti nel mondo dell’eyewear e della moda. La sua carriera attraversa alcuni dei marchi più influenti del settore. Gucci, Prada, Falconeri e soprattutto Luxottica, dove ha trascorso 13 anni ricoprendo ruoli chiave e sviluppa.do una conoscenza profonda dell’intera filiera, dalla produzione alla distribuzione globale. È un profilo, quindi, che unisce visione strategica, esperienza internazionale e capacità di guidare aziende complesse in mercati altamente competitivi.

Visione strategica ed esperienza internazionale

Etnia Eyewear Culture, il gruppo che comprende Etnia Barcelona e quattro brand indipendenti — lool, Pellicer, Moi Aussi e The Readers Vian è stato scelto per una ragione precisa. Etnia Barcelona intende portare l’azienda in una nuova fase di crescita globale. Si tratta di un marchio nato nel 2001, noto per l’uso creativo del colore, per le collezioni sviluppate internamente e per materiali di alta qualità come l’acetato Mazzucchelli e le lenti minerali HD. Etnia Barcelona è presente in oltre 50 Paesi, con più di 15.000 pv e sedi a Barcellona, Miami, Vancouver e Hong Kong. Un gruppo internazionale, quindi, con un’identità forte, indipendente e creativa.

Per Etnia un valore aggiunto

L’arrivo di Vian rappresenta il punto di incontro tra questa identità e la necessità di accelerare l’espansione. Il valore aggiunto dell’operazione è duplice. Da un lato, Etnia rafforza la propria capacità manageriale con un leader che conosce a fondo i mercati globali dell’eyewear. Dall’altro, consolida la struttura del gruppo con un assetto che vede David Pellicer, fondatore e proprietario, nel ruolo di Presidente Esecutivo, dedicato alla visione strategica e all’identità creativa dei brand.

Per i mercati internazionali, questa nomina significa maggiore solidità, più investimenti, una strategia più strutturata e una capacità di competere con i grandi player globali. Per Etnia, significa trasformare un marchio indipendente e creativo in un gruppo capace di crescere rapidamente, mantenendo intatta la propria anima.