Esprinet accelera sul valore: Sergio Grassi nuovo CROV

Il Gruppo Esprinet, distribuzione di prodotti high‑tech e soluzioni per la trasformazione digitale e la transizione green, introduce un tassello strategico nella propria organizzazione. Sergio Grassi è il nuovo Chief Revenue Officer Value, Green and Services. Una scelta che non rappresenta un semplice cambio di ruolo, ma un vero riposizionamento operativo pensato per accompagnare l’evoluzione del modello di business del Gruppo.

Esprinet vive una fase di forte trasformazione

Da distributore tradizionale, Esprinet si sta affermando come abilitatore tecnologico capace di integrare prodotti, servizi, soluzioni finanziarie e competenze verticali. In questo scenario, la creazione di una figura dedicata alla crescita dei ricavi nelle aree “Value, Green and Services” è perfetta. Risponde alla necessità di coordinare tre asset fondamentali: V‑Valley, il distributore a valore del Gruppo; Zeliatech, la società dedicata alla green transition; e Innovexya, la nuova divisione focalizzata sui servizi.

La scelta di Sergio Grassi è tutt’altro che casuale

Con trent’anni di esperienza nel mondo ICT, Grassi ha attraversato tutti i segmenti del mercato – enterprise, PMI, wholesale e consumer. Ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità in Telecom Italia, BT Italia, Infracom ed EOLO. Dal 2022 è parte del Gruppo Esprinet, prima come Head of Sales & Marketing di V‑Valley Italia, poi come Country Manager di Zeliatech. E, più recentemente, come responsabile di Innovexya, Esprifinance e Sifar. Un percorso che gli ha permesso di conoscere dall’interno tutte le anime del Gruppo, maturando una visione completa delle sue potenzialità.

Armonizzare le attività delle tre realtà

La sua nomina arriva in un momento in cui Esprinet deve gestire contemporaneamente due grandi trasformazioni: quella digitale e quella green. Da un lato, il mercato richiede soluzioni sempre più integrate, capaci di combinare infrastrutture IT, cybersecurity, cloud, networking e servizi gestiti. Dall’altro, la transizione energetica sta generando una domanda crescente di tecnologie per l’efficienza, la sostenibilità e la gestione intelligente dell’energia.

Grassi rappresenta, quindi, il profilo ideale per guidare questa convergenza: un manager capace di unire visione strategica, rapidità operativa e forte prossimità al canale.

Il suo compito sarà quello di armonizzare le attività delle tre realtà sotto la sua responsabilità, creando un modello più coeso e orientato al valore. V‑Valley continuerà a essere il motore delle soluzioni enterprise; Zeliatech rafforzerà il presidio sulle tecnologie green; Innovexya svilupperà servizi avanzati, indispensabili per accompagnare partner e clienti nella trasformazione digitale.

L’obiettivo è chiaro: aumentare la competitività del Gruppo, cogliere le nuove opportunità di mercato e supportare partner e system integrator con un’offerta più completa, sostenibile e orientata al business.

Come ha sottolineato l’AD Giovanni Testa, la nomina di Grassi è un passaggio strategico per rafforzare il posizionamento del Gruppo in un mercato dinamico e in continua evoluzione. E lo stesso Grassi ha evidenziato come la vicinanza ai clienti e la capacità di offrire servizi a valore siano oggi i pilastri dell’evoluzione del business, soprattutto in un contesto segnato dalla rivoluzione digitale e da quella green.