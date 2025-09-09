ErreDue porta l’idrogeno verde nel cuore della ceramica italiana

ErreDue – progettazione di soluzioni per la produzione e purificazione on-site di gas tecnici, sigla un accordo nel settore ceramico per la fornitura di un elettrolizzatore da 1 MW. L’impianto, del valore di circa €1,4 milioni, sarà installato nel distretto industriale dell’Emilia-Romagna e consegnato entro aprile 2026.

Basato su tecnologia alcalina, il sistema sarà completamente containerizzato e integrato con generatore di azoto e trasformatore di media-bassa tensione. Offre una soluzione modulare e ad alta efficienza. L’elettrolizzatore produrrà fino a 132 Ton annue di idrogeno verde, utilizzato in un forno hydrogen-ready con miscelazione fino al 50% di idrogeno e metano. Il risultato: 500.000 m³ di gas naturale sostituiti e oltre 900 tonnellate di CO₂ risparmiate ogni anno.

Il progetto si inserisce nel piano strategico di decarbonizzazione del gruppo ceramico, noto per l’adozione di tecnologie avanzate come la ceramica 4D. E inoltre la produzione di grandi lastre tecniche. La fornitura conferma il ruolo di ErreDue come partner chiave nella transizione energetica dei settori industriali hard-to-abate.

Francesca Barontini, CEO di ErreDue

“Questo progetto dimostra che la transizione energetica è una sfida concreta e realizzabile, grazie all’unione di innovazione, competenze industriali e visione strategica.”