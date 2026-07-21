ErreDue acquisisce PIEL: una nuova fase nella saldobrasatura

ErreDue continua a crescere e lo fa con un’operazione che ha un valore strategico molto più ampio del semplice trasferimento di un marchio. L’acquisizione di PIEL, storico brand della saldobrasatura ceduto da McPhy Energy, è un tassello importante nella costruzione di un gruppo importante. Un gruppo che vuole presidiare in modo sempre più completo il mondo dei gas tecnici e delle tecnologie applicate ai processi industriali.

Per capire la portata dell’operazione, occorre partire da chi è ErreDue

L’azienda, con sede a Livorno e quotata su Euronext Growth Milan, è considerata uno dei pionieri italiani dell’elettrolisi dell’idrogeno a zero emissioni. Da 40 anni progetta e produce soluzioni per la generazione on‑site di gas tecnici – idrogeno, azoto, ossigeno – destinati a settori diversi. Dall’industria alla ricerca, dal medicale alla transizione energetica. I suoi elettrolizzatori e generatori sono utilizzati in applicazioni che includono power‑to‑gas, mobilità sostenibile, decarbonizzazione industriale e laboratori scientifici. Nel 2024 ha registrato un valore della produzione pari a 19,1 milioni di euro, confermando una crescita costante e una forte capacità di innovazione.

PIEL è un leader della saldobrasatura

PIEL, dal canto suo, è un nome che nel mondo della saldobrasatura ha un peso storico. Le sue macchine sono diffuse da decenni e riconosciute per affidabilità, accessibilità tecnologica e solidità costruttiva. È un marchio che ha accompagnato l’evoluzione del settore, diventando un riferimento per aziende che necessitano di soluzioni performanti ma semplici da integrare nei processi produttivi.

L’acquisizione, perfezionata per 100.000 euro, permette a ErreDue di entrare in un comparto complementare alle proprie attività, ampliando il portafoglio prodotti. E rafforzando la presenza in un mercato che conosce bene. La saldobrasatura, infatti, è un ambito dove la qualità del gas e la sua gestione sono elementi centrali. L’integrazione tra le tecnologie PIEL e il know‑how di ErreDue crea un terreno fertile per sviluppare soluzioni più efficienti, più performanti e più integrate.

Una nuova linea di purificatori dedicati

L’azienda ha già annunciato che affiancherà alle macchine PIEL una nuova linea di purificatori dedicati, pensata per incrementarne le prestazioni complessive. È un passaggio naturale: ErreDue porta nella saldobrasatura la propria competenza nella purificazione e produzione dei gas, trasformando un marchio storico in un sistema tecnologico più evoluto.

Un altro elemento chiave riguarda la manutenzione del parco macchine PIEL già installato. ErreDue ne assumerà la gestione, garantendosi così un bacino di utenza ampio e consolidato. Non si tratta solo di un servizio aggiuntivo: è un modo per entrare in relazione diretta con clienti che già conoscono il marchio e che ora potranno beneficiare dell’esperienza industriale di ErreDue. È un vantaggio competitivo immediato, che si somma alla complementarità tra le due realtà, entrambe forti di oltre quarant’anni di attività.

La CEO Francesca Barontini (nella foto) ha definito l’operazione “un passaggio strategico”. Ha rimarcato come la combinazione tra la diffusione del marchio PIEL e la qualità industriale di ErreDue rappresenti una base solida per una nuova fase di sviluppo. La visione è chiara: integrare, migliorare, ampliare. E soprattutto valorizzare un marchio storico portandolo dentro un ecosistema tecnologico più moderno e più orientato alla transizione energetica.

In sintesi, l’acquisizione di PIEL non è un semplice ampliamento di catalogo. E’ un’operazione che rafforza la posizione di ErreDue in un mercato complementare, crea nuove opportunità commerciali e inoltre consolida la relazione con una base clienti già esistente. Permette di mettere a sistema competenze che, insieme, possono generare valore industriale concreto.