Eredi Gnutti Metalli e MET Energia Italia: un PPA decennale per la sostenibilità

Eredi Gnutti Metalli (EGM), leader nella produzione di barre di ottone, e MET Energia Italia, operatore energetico nazionale, hanno firmato un Power Purchase Agreement (PPA). Si tratta di un accordo decennale per l’approvvigionamento di energia eolica. “Viviamo un’epoca in cui la transizione energetica è una priorità per le aziende”, spiega Nicola Gnutti Cantele, Dg di EGM .“Questo accordo quindi rappresenta un passo significativo verso la sostenibilità ambientale”.

Un contratto strategico per la stabilità e l’efficienza

Grazie al PPA, EGM acquisterà a prezzo prefissato un quantitativo di energia elettrica da impianti eolici italiani, complementare alla sua produzione fotovoltaica. L’accordo coprirà circa il 9% del fabbisogno energetico dello stabilimento di Brescia, riducendo l’impatto ambientale. E inoltre garantendo una maggiore stabilità dei costi. “La nostra missione è fornire soluzioni energetiche su misura per i grandi clienti industriali”, dice Giuseppe Rebuzzini, CEO di MET Energia Italia. “Questa operazione consente a EGM di stabilizzare i costi nel lungo termine, riducendo l’incertezza legata ai mercati dell’energia”.

Un impegno concreto nella transizione ecologica

L’accordo tra EGM e MET Energia Italia offre vantaggi ambientali e competitivi, proteggendo l’azienda dalle fluttuazioni dei prezzi e riducendo l’impronta di carbonio. Nel settore metallurgico, ad alta intensità energetica, investire in fonti rinnovabili rappresenta un cambio di paradigma. Dimostra che la sostenibilità può essere integrata nei modelli industriali tradizionali. EGM ha già adottato un modello virtuoso di economia circolare, acquisendo energia da impianti fotovoltaici da oltre 15 anni. Oltre a un campo solare da 3,9 MW installato nel 2023, è in corso un revamping del fotovoltaico a tetto, per incrementare la produzione del 40%. Complessivamente, la capacità fotovoltaica dell’azienda raggiungerà 8,7 MW, coprendo fino al 50% del fabbisogno nelle ore centrali della giornata.

MET Energia Italia, un partner per l’energia verde

MET Energia Italia e MET Group sono impegnati nella transizione verso fonti rinnovabili in Italia e in Europa, con oltre 500 MW di impianti in fase di autorizzazione e costruzione. Oltre a fornire gas ed energia elettrica a grandi aziende, sta sviluppando contratti PPA di medio e lungo termine per favorire l’adozione di energia sostenibile nel settore industriale. Il partenariato tra EGM e MET Energia Italia inoltre dimostra come la sostenibilità possa diventare un vantaggio competitivo. E trasformreo le sfide energetiche in opportunità di crescita e innovazione. Un passo importante verso il futuro dell’industria italiana.