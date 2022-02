Equinix apre due nuove sedi in Francia e Germania

Equinix aprirà due nuovi data centre International Business Exchange™per supportare le esigenze di interconnessione globale, nel segno della sostenibilità. Il primo PA10, situato a Parigi, in Francia, il secondo MU4, situato ad Aschheim vicino a Monaco, in Germania.

Parte del campus di Saint-Denis di Equinix, il nuovo complesso, chiamato PA10, sarà il decimo data center aperto da Equinix a Parigi nel corso di 20 anni. Fornirà alle imprese globali e locali e ai partner la possibilità di connettersi direttamente e in modo sicuro all’economia digitale mondiale, attraverso ecosistemi digitali completi.

All’interno di PA10 sono previste diverse iniziative di sostenibilità. Come il progetto di riciclo per recuperare il calore proveniente dalle apparecchiature dei clienti e trasferirlo alla rete di riscaldamento urbano. E a sua volta, riscaldare la piscina della comunità locale.

Inoltre, il tetto del nuovo complesso ospiterà una serra di 430 m² in cui verranno coltivati frutta e verdura. Un sistema idroponico ridurrà il consumo di acqua utilizzando un sistema di recupero della stessa e irrigando solo le aree coltivate. La serra sfrutterà anche il progetto di riciclo del calore presente in PA10 e aiuterà a trattenere l’acqua piovana e a ridurre la quantità di acqua diretta alla fogna, oltre a ridurre le emissioni di calore residuo.

MU4 fornice connessioni dirette

Lo sviluppo di MU4 mira a sostenere le crescenti esigenze digitali delle aziende locali. In particolare nei settori automobilistico, industriale, finanziario e sanitario. Fornirà connessioni dirette, sicure e veloci a una moltitudine di cloud provider, servizi e partner. Il nuovo data centre è carrier-neutral e offre ai clienti l’accesso a un ecosistema digitale completo che abbraccia vari settori e mercati attraverso la Piattaforma Equinix®. Inoltre, i clienti possono trarre vantaggio dai servizi di colocation e interconnessione di Equinix. Compreso il servizio software-defined Equinix Fabric™, che consente alle aziende di connettersi in modo rapido e flessibile ai principali cloud e network provider.

MU4 è progettato coerentemente con la strategia globale di sostenibilità di Equinix, che mira a operare a impatto zero entro il 2030. Come altri nuovi complessi di Equinix in Germania, MU4 avrà una facciata verde e un tetto parzialmente piantumato. Il verde agisce come isolamento naturale e raffreddamento, assicurando anche che l’edificio si integri nel paesaggio urbano.

Inoltre, la prossima fase di costruzione del data centre vedrà l’installazione di un sistema di stoccaggio dell’energia termica della falda acquifera (ATES). Questo permetterà di immagazzinare e recuperare l’energia termica e aiuterà a ottimizzare ulteriormente l’efficienza di raffreddamento, riducendo anche le emissioni di carbonio complessive del sito. Il data centre sarà alimentato al 100% da energia rinnovabile, acquistata attraverso un certificato di energia green dal fornitore locale Mainova. Inoltre, Equinix sta studiando la possibilità di fornire in futuro il calore di scarto di MU4 agli utenti esterni.