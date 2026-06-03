Eolo si rafforza con Andrea Crenna nuovo CFIO

Eolo è una delle realtà più dinamiche del panorama italiano delle telecomunicazioni. Società Benefit e leader nazionale nella banda ultralarga wireless (FWA), l’azienda ha costruito negli anni un modello unico. Portare internet veloce e stabile anche dove gli altri operatori non arrivano, riducendo il digital divide e offrendo a piccoli comuni, imprese e professionisti la stessa qualità di connessione delle grandi città.

Con oltre 7.000 comuni coperti, 4.100 BTS, 700.000 clienti e una rete di 17.000 addetti, EOLO è oggi un’infrastruttura strategica per la competitività dei territori.

In questo contesto arriva la nomina di Andrea Crenna come Chief Financial & Investment Officer (CFIO), un ruolo nuovo e strategico per l’azienda. La sua figura nasce per integrare la dimensione finanziaria tradizionale con quella degli investimenti. Si tratta di un passaggio cruciale in una fase in cui Eolo sta sviluppando la prima rete FWA 5G standalone su scala nazionale, capace di raggiungere velocità fino a 1 Gbps.

È un progetto ambizioso, costruito insieme a partner tecnologici internazionali, che richiede visione, governance e capacità di guidare investimenti complessi.

Crenna porta con sé in Eolo un curriculum di altissimo profilo

Ha ricoperto ruoli apicali in aziende cardine del sistema industriale italiano. Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo in Open Fiber, Group CFO di A2A, CFO del Gruppo Terna, CFO e Chief Division Officer in Indesit. E ancora Direttore Finanziario di Vodafone Italia. Ha iniziato la sua carriera in Citibank, nella divisione Corporate & Investment Banking. È un manager abituato a gestire trasformazioni profonde, grandi investimenti infrastrutturali e team complessi. EOLO, oggi, ha bisogno esattamente di questo.

Il valore aggiunto della sua nomina è duplice

Da un lato, Crenna rafforza la governance finanziaria dell’azienda, garantendo solidità, controllo e capacità di pianificazione in una fase di forte espansione. Dall’altro, porta una visione industriale che sarà determinante per sostenere gli investimenti sulla nuova rete 5G FWA, accelerando la crescita e migliorando la redditività.

Come ha sottolineato l’Amministratore Delegato Guido Garrone, il nuovo ruolo nasce proprio per integrare finanza e investimenti in un’unica regia strategica.

Per famiglie e imprese, questa nomina si traduce in un vantaggio concreto: una rete più veloce, più stabile, più capillare. La capacità di EOLO di investire in infrastrutture avanzate significa infatti connessioni migliori, servizi più affidabili e nuove opportunità per territori che spesso sono rimasti ai margini della digitalizzazione.

Per le aziende, in particolare le PMI, una rete FWA 5G standalone rappresenta un salto di qualità: più banda, più continuità, più competitività.