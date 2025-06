Engineering si rafforza con Andrea Gabardo Executive VP

Engineering, leader nella digitalizzazione di aziende e PA, ha nominato Andrea Gabardo a Executive Vice President Public Sector. Riporterà direttamente al CEO Aldo Bisio e avrà la responsabilità di sviluppare il mercato della PA centrale, locale e dell’Healthcare.

Gabardo porta una solida esperienza nel settore pubblico

Gabardo porta con sé una solida esperienza nel settore pubblico e una profonda conoscenza delle soluzioni IT più avanzate. Dopo una lunga carriera in Accenture, è stato nominato CEO di Intellera Consulting nel 2022. In seguito all’acquisizione di Intellera da parte di Accenture nel 2024, è tornato nel gruppo. Ha assunto il ruolo di EMEA Market Maker Lead per Health e Public Sector.

Engineering e la trasformazione digitale

Subentra a Dario Buttitta, che lascerà il Gruppo il 31 agosto dopo oltre trent’anni di carriera e un contributo fondamentale alla crescita della Divisione PA & Healthcare. “Sono certo che con la sua esperienza rafforzerà la nostra posizione di partner strategico per la trasformazione digitale del settore pubblico“. Ha dichiarato Bisio.

Chi è Engineering

Engineering, con oltre 14.000 dipendenti e 80 sedi in Europa, Stati Uniti e Sud America, continua a espandersi a livello globale. Investe in innovazione, capitale umano e soluzioni digitali per connettere mercati e trasformare i modelli di business.