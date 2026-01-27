Engineering punta su Michelangelo Suigo

Engineering, processi di digitalizzazione per aziende e PA, annuncia che il 16 febbraio Michelangelo Suigo entrerà nel Gruppo. Avrà il ruolo di Chief Public Affairs, Corporate Communication & Sustainability Officer. A diretto riporto del CEO Aldo Bisio, Suigo guiderà le strategie di comunicazione, le relazioni istituzionali e l’agenda ESG del Gruppo. Contribuendo, inoltre, a rafforzare il posizionamento di Engineering nei mercati nazionali e internazionali. Il manager apporterà una visione strategica capace di innovare la narrazione della mission. Inoltre punterà ad allineare la stessa agli obiettivi di business e alla crescente rilevanza dei temi di sostenibilità.

Aldo Bisio

“Con grande piacere do il benvenuto a Michelangelo Suigo. Grazie alla sua visione, profonda conoscenza dei contesti istituzionali e capacità di allineare comunicazione e sostenibilità alle strategie aziendali, darà un nuovo impulso al posizionamento”.

Chi è Suigo

Nel corso della sua carriera, Michelangelo Suigo ha ricoperto ruoli apicali in Inwit come executive vice president external relations, oltre che in Leonardo e Vodafone. E’ giornalista e docente nei principali master universitari dedicati a relazioni istituzionali e comunicazione d’impresa. Inoltre è membro di organismi associativi quali il Consiglio Generale di Aspen, Assolombarda, Unindustria Roma e Lazio e Valore D. È stato insignito anche dell’onorificenza di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Suigo subentra a Roberto Scrivo, che ha lasciato il Gruppo lo scorso 1° gennaio.

Chi è Engineering

Engineering è la Digital Transformation Company in continua espansione internazionale, con circa 14.000 dipendenti e oltre 80 sedi tra Europa, USA e Sud America. Composto da più di 50 società in 21 Paesi, supporta aziende e organizzazioni nell’evoluzione dei processi . Questo grazie a tecnologie avanzate come Intelligenza Artificiale, Digital Twin, Cybersecurity e Cloud, unite a soluzioni proprietarie sviluppate in oltre 40 anni di esperienza.

Engineering investe, quindi, in innovazione attraverso la divisione R&I e nella formazione del capitale umano tramite la propria IT & Management Academy. Il gruppo è un attore chiave nella creazione di ecosistemi digitali capaci di connettere mercati diversi e abilitare una trasformazione continua del business.