Manhattan Associates Inc., soluzioni di supply chain commerce, annuncia che Emmelibri, (Gruppo Messaggerie), piattaforma di distribuzione, ha implementato Manhattan SCALE™. Lo ha fatti presso il centro di distribuzione all’ingrosso di Carpiano (Milano). Obiettivo? Incrementare la produttività, ottimizzare la gestione delle scorte e ridurre i costi operativi.

Un centro logistico ad alta intensità

Il polo di Carpiano impiega oltre 100 dipendenti e gestisce quotidianamente circa 2.000 ordini e 60.000 copie di libri. Con un catalogo di oltre 250.000 titoli e 3 milioni di copie, la precisione e la tempestività nella gestione del magazzino, quindi, sono fondamentali. Si garantisce così consegne rapide ed efficienti, soprattutto nei periodi di picco.

Pino Omodei, Application Development Director di Emmelibri

“La velocità è cruciale per noi. Dalla preparazione alla delivery, fino alla consegna al cliente, tutto deve essere impeccabile. Manhattan SCALE ci consente di gestire la complessità in modo efficiente, rifornendo i negozi in tempo reale e rispondendo prontamente alle richieste del catalogo.”

Alessandra Borgonuovo, IT Logistics Manager di Emmelibri

“La soluzione si è integrata perfettamente con i nostri sistemi di supply chain e con le infrastrutture fisiche, come pallettizzatori e bilance, con una customizzazione minima. Ha semplificato le operazioni, eliminato passaggi ridondanti e aperto la strada a future migrazioni verso il cloud.”

Roberto Vismara, Sales Director di Manhattan Associates Italia

“La collaborazione con Emmelibri ha portato a risultati concreti. +25% di produttività oraria, maggiore reattività dei flussi di prodotto, riduzione dei costi operativi e miglioramento dell’engagement dei dipendenti. È la dimostrazione, quindi, di un percorso condiviso orientato all’innovazione nella distribuzione libraria.”

Chi è Manhattan Associates

Manhattan Associates è leader tecnologico globale nel settore della supply chain e del commercio omnicanale. Con oltre 30 anni di esperienza, progetta e fornisce soluzioni cloud all’avanguardia che integrano vendite front-end e supply chain back-end, aiutando le aziende a crescere in fatturato e redditività.