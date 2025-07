Emily in Paris diventa Emily in Venice e sbarca in Laguna

Dopo Parigi e Roma, Emily Cooper approda a Venezia. La protagonista della celebre serie Netflix Emily in Paris, interpretata da Lily Collins, sarà al centro della scena nella Serenissima per la quinta stagione. Le riprese si svolgeranno dal 15 al 25 agosto nel centro storico. Il teaser “Emily in Paris… No, in Venice!” anticipa il cambio di rotta della produzione, che porta la saga ironico-sentimentale nel cuore del Veneto.

La saga ironico sentimentale a Venezia

Il governatore Luca Zaia ha accolto con entusiasmo la notizia, sottolineando come il territorio veneto si confermi sempre più attrattivo per le grandi produzioni audiovisive internazionali. Merito del patrimonio artistico e paesaggistico unico e del lavoro congiunto tra istituzioni e operatori del settore. Come la Veneto Film Commission e la casa di produzione 360 Degrees Film, impegnate nei sopralluoghi con il regista Andrew Fleming.

Emily divisa…

La trama resta avvolta nel mistero. Si sa che Emily è divisa tra il nuovo amore Marcello Muratori, interpretato da Eugenio Franceschini, e il ritorno dell’ex Gabriel, lo chef in cerca di una stella Michelin. Venezia, con i suoi scorci mozzafiato, promette di aggiungere fascino e romanticismo alle nuove puntate. Zaia ha ribadito l’importanza di queste produzioni per l’economia locale, il turismo e le maestranze creative. Ha confermato l’impegno della Regione nel sostenere il settore audiovisivo e nel consolidare il Veneto come una vera Film-Region europea