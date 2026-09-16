Embodied AI, la startup che può cambiare il destino della manifattura

La notizia è importante. Embodied AI non è una startup come le altre. È una risposta concreta a una crisi che l’Europa non può più ignorare: la perdita della propria capacità manifatturiera. Produciamo meno, importiamo di più, perdiamo competitività. E senza competitività non c’è benessere, non c’è autonomia industriale, non c’è futuro.

Embodied AI nasce per invertire questa traiettoria

Ha sedi a Losanna, Roma e Delft, la startup lancia una forza lavoro robotica progettata per operare accanto alle persone, imparare direttamente sul campo e automatizzare quei compiti che oggi frenano produttività e qualità. Il concetto è semplice. Se l’Europa vuole restare un continente industriale, servono robot intelligenti, sicuri e capaci di lavorare davvero nelle fabbriche. Non demo. Non prototipi. Soluzioni reali.

La tecnologia è diversa da ciò che abbiamo visto finora

Embodied AI non punta a un modello general-purpose irraggiungibile. Punta a un flywheel di AI fisica. Piccoli modelli specializzati, addestrati direttamente in produzione, capaci di adattarsi ai cambi frequenti, ai materiali delicati, ai compiti ad alto mix. Robot che apprendono mentre lavorano, con operatori pronti a intervenire da remoto quando serve. Una sicurezza human‑in‑the‑loop che permette continuità operativa e un miglioramento costante.

Il risultato è un sistema che unisce autonomia, adattabilità e sicurezza

Un sistema che può entrare nelle linee elettroniche, nel kitting, nella gestione dei cavi, nell’assemblaggio automotive. Un sistema che può restituire all’Europa ciò che sta perdendo: la capacità di produrre. Il round di finanziamento è un segnale forte. Faber VC guida un gruppo di investitori internazionali. Tra gli altri Techshop Capital, Look AI Ventures, Kickfund, Plug and Play San Francisco, Excellis e Vento. Non è capitale speculativo. È capitale che crede nella Physical AI come nuova frontiera industriale. È capitale che vede in Embodied AI un team capace di costruire un paradigma nuovo.

Il team è di livello mondiale

Ricercatori formati tra EPFL, MIT, TU Delft, ETH e Cambridge. Premi internazionali. Esperienza imprenditoriale. Collaborazioni con Google DeepMind e Nvidia Inception. Robot già implementati nelle linee dei principali produttori europei. Il messaggio è chiaro: Embodied AI non sta costruendo un sogno. Sta costruendo un’infrastruttura. Una forza lavoro robotica europea. Una tecnologia che può ridurre i tempi di implementazione, aumentare la produttività e restituire competitività ai produttori Fortune 500 e alle PMI.