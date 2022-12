Eleonora Rigotti presidente CNA Lombardia Turismo e Commercio

CNA Turismo e Commercio promuove le Pmi del turismo e del commercio. Un contributo essenziale alla crescita del prodotto interno lordo e all’occupazione del territorio lombardo. Un volano strategico di crescita per le aziende del comparto alimentare, dell’artigianato artistico e tradizionale.

La Lombardia ha 10 milioni di visitatori l’anno

I rappresentanti del raggruppamento a livello territoriale hanno eletto Eleonora Rigotti alla Presidenza di CNA Lombardia Turismo e Commercio. Successivamente è stato nominato un Comitato Esecutivo composto dai presidenti di tale raggruppamento nominati sui territori.

Occorre rilanciare l’attrattività e favorire la ripartenza economica

Eleonora Rigotti all’interno del sistema CNA ricopre anche la carica di Presidente di CNA Brescia ed è Vice Presidente CNA Lombardia con delega al Turismo. Inoltre è membro del cda di Abem e partecipa in rappresentanza di CNA Lombardia al tavolo del Turismo istituito in Regione. Dal 2015 al 2018 è stata presidente di Bresciatourism, l’ente chiamato a promuovere lo sviluppo turistico del territorio bresciano. E’ la prima presidente regionale di questo nuovo Raggruppamento di Interesse.

Eleonora Rigotti presidente di CNA Lombardia Turismo e Commercio

“I 10 milioni di visitatori che ogni anno ammirano la nostra regione danno l’idea della ricchezza e della nostra potenzialità. Offriamo e disponiamo di laghi, paesaggi naturalistici, città d’arte ricche di musei e monumenti storici, tradizione enogastronomica, filiera del luxury”

“Ma non basta. Dobbiamo aggiungere importanti ed imminenti eventi come l’opportunità offerta dalla nomina di Brescia e Bergamo capitali italiane della cultura 2023. O le prossime Olimpiadi invernali 2026 che impongono da subito di metterci al lavoro per sfruttare al meglio queste opportunità per rilanciare l’attrattività e favorire la ripartenza delle imprese. Il turismo è un comparto in costante crescita. Offre ai viaggiatori la possibilità di scoprire luoghi, storia e patrimonio di un territorio attraverso le imprese artigiane locali”.

Stefano Binda, segretario di CNA Lombardia

“Le nostre aziende hanno molto da raccontare. La nuova aggregazione dovrà contribuire alla crescita del valore delle imprese e a creare nuove opportunità di business. Ma anche offrire ai turisti che amano sperimentare qualcosa di nuovo di vivere esperienze inedite e uniche e acquisire emozioni e autenticità attraverso le nostre produzioni manifatturiere. Il nostro obiettivo è quello di promuovere una nuova visione del turismo come generatore di conoscenze ed esperienze. Inoltre nuovi modelli di governance finalizzati ad una maggiore competitività delle imprese e delle destinazioni turistiche in Italia. Ottenere politiche di sistema disegnate in modo omogeneo tra imprese, regioni ed enti locali”.