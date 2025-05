Elemedia nomina Linus presidente

Elemedia, la società del Gruppo GEDI ha rinnovato il suo CdA, nominando Pasquale di Molfetta, meglio conosciuto come Linus, nuovo presidente. La scelta di affidare la guida strategica del polo radiofonico a Linus è un riconoscimento al suo contributo fondamentale nello sviluppo di Radio Deejay, Capital, m2o e OnePodcast. Da anni rappresentano punti di riferimento nel settore. Linus manterrà anche il suo incarico di Direttore Editoriale delle Radio GEDI e Direttore Artistico di Radio Deejay, Radio Capital e OnePodcast. Nella stessa riunione, Fabiano Begal è stato cooptato nel CdA, mentre Carlo Ottino continuerà a esercitare le deleghe operative per la gestione della società.

Elemedia e il suo ruolo nel settore radiofonico

Elemedia è la società del Gruppo GEDI specializzata nel settore radiofonico e dell’audio digitale. Attraverso i suoi brand, offre intrattenimento, informazione e approfondimento, coprendo una vasta gamma di target e stili comunicativi. Radio Deejay è una delle radio più ascoltate in Italia, famosa per il suo mix di musica, contenuti coinvolgenti e la presenza di speaker di grande rilievo. Radio Capital è un’istituzione per chi ama musica e informazione, con una programmazione raffinata e un pubblico fidelizzato.

m2o, la radio dedicata alla musica elettronica e dance, ha saputo innovarsi e intercettare nuove generazioni di ascoltatori. OnePodcast rappresenta il futuro dell’intrattenimento audio digitale, con una produzione in continua espansione di contenuti on-demand. Elemedia non è solo un gruppo radiofonico, ma un ecosistema di comunicazione in continua evoluzione, capace di adattarsi alle nuove tendenze e tecnologie del settore.

Linus: da voce di Radio Deejay a guida strategica del polo radio GEDI

La nomina di Linus a Presidente di Elemedia rappresenta un nuovo capitolo per il polo radiofonico del Gruppo GEDI. Con una carriera trentennale, Linus è una figura simbolo della radio italiana, capace di innovare e anticipare i cambiamenti del settore. Entrato in Radio Deejay nel 1984, ha saputo costruire una relazione unica con gli ascoltatori, prima come speaker e poi come direttore artistico. Sotto la sua guida, la radio ha mantenuto il suo ruolo di leader nel mercato, intercettando le esigenze del pubblico con format sempre aggiornati. E una comunicazione moderna.

Il suo impegno non si è fermato alla radio

Linus ha curato eventi di grande successo, ha scritto libri e ha saputo rendere il marchio Deejay un fenomeno culturale. Con la nuova nomina, il suo ruolo si rafforza portando avanti una visione strategica per il futuro del polo radiofonico GEDI, sia in FM che nel digitale.

GEDI e il futuro della comunicazione audio

GEDI Gruppo Editoriale è la prima media company digitale italiana, leader nell’informazione nazionale. Grazie a testate come La Repubblica e La Stampa, ma anche una potenza nel settore radiofonico. Con Radio Deejay, Radio Capital e m2o, GEDI offre una gamma completa di intrattenimento e informazione, adattandosi ai nuovi modelli di consumo, come i podcast. Attraverso OnePodcast, è diventato il primo produttore italiano di contenuti digitali audio, intercettando la crescente domanda di format on-demand e storytelling innovativo. Oltre all’audio, GEDI è protagonista nei social media, grazie alla collaborazione con Stardust. Opera nel settore pubblicitario multipiattaforma tramite A. Manzoni & C. Spa.