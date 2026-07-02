Ekom cresce ancora: nuovo store a Ceparana in Val di Magra

Ekom continua a espandersi e lo fa con un’apertura che racconta bene la strategia del Gruppo Sogegross. Ovvero presidiare il territorio con una rete multicanale, moderna e vicina alle persone. Il nuovo punto vendita di Ceparana, in via Giuseppe Verdi, segna un passo importante per la provincia della Spezia. Zona nella quele l’insegna è già riconosciuta grazie ai negozi di Brugnato e al rinnovato store di Via delle Pianazze. Una crescita che si traduce anche in occupazione: l’apertura porta con sé 13 nuove assunzioni, confermando il ruolo di Ekom come realtà radicata e attenta allo sviluppo locale.

Il nuovo store Ekon adotta un format innovativo

Il nuovo store, circa 1.500 mq, adotta il format più recente dell’insegna: spazi luminosi, percorsi intuitivi, grafica rinnovata e un layout pensato per rendere la spesa più semplice e veloce. È un discount che punta sulla qualità, con reparti freschi e freschissimi gestiti insieme ai partner storici del Gruppo Sogegross. Come un ampio reparto ortofrutta, banchi serviti di macelleria e banco taglio, e un corner self service dedicato al pane fresco. La territorialità resta un pilastro: molte referenze arrivano da produttori locali, rafforzando il legame con la comunità e valorizzando le filiere del territorio.

Ekom porta avanti un impegno concreto sulla sostenibilità

Il punto vendita integra soluzioni a basso impatto energetico: banchi refrigerati di nuova generazione, illuminazione LED e interventi mirati alla riduzione dei consumi. Una scelta che rispecchia la visione del Gruppo, sempre più orientata a modelli di retail responsabili e attenti all’ambiente. La convenienza resta il tratto distintivo dell’insegna, oggi rafforzata dal lancio di EkomUp, la nuova app con carta fedeltà digitale integrata. L’app permette ai clienti di accedere a promozioni, coupon, buoni sconto e una sezione dedicata a ricette e idee gastronomiche pensate per valorizzare i prodotti in vendita. È un tassello importante nella strategia omnicanale del Gruppo, che punta a unire esperienza in store e servizi digitali.

Giuseppe Marotta, Direttore BU discount del Gruppo Sogegross,

L’apertura di Ceparana è “un ulteriore passo nel rafforzamento della presenza dell’insegna in Liguria, con l’obiettivo di offrire alla comunità locale un’esperienza d’acquisto completa, accessibile e attenta alla qualità”. È una presenza che guarda al futuro, ma che mantiene radici solide nel territorio, grazie a collaborazioni storiche e a un modello di discount che mette al centro persone, freschezza e convenienza.

Il nuovo Ekom di Ceparana è aperto tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.30 e dispone di un parcheggio da 90 posti auto, pensato per rendere la spesa ancora più comoda e accessibile.