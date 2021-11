Edge e Valore D per monitorare la parità di genere

Valore D e Edge hanno stretto una partnership per monitorare la diversity equity & inclusion nel mondo aziendale italiano e quindi accelerare sulla parità di genere.

Valore D è la prima associazione di imprese in Italia. Ha 270 associati che rappresentano più di due milioni di dipendenti e un giro d’affari aggregato di oltre 500 miliardi di euro. Dal 2009 è impegnata a promuovere l’equilibrio di genere e una cultura inclusiva nel nostro Paese.

Il rapporto diversity wins di McKinsey del 2020 evidenzia come le aziende con una ampia diversità di genere abbiamo il 25% di probabilità in più di ottenere rendimenti finanziari superiori rispetto a chi non ce l’ha.

Valore D e Edge hanno entrambe una comprovata esperienza nel trasformare la diversità in un asset importante per le aziende. Nel 2017 Valore D ha sviluppato e messo a disposizione l’Inclusion Impact Index®. Si tratta di uno strumento digitale innovativo realizzato in collaborazione con il Politecnico di Milano. Può misurare lo stato e mappare le politiche di diversità e inclusione all’interno delle organizzazioni. 60 indicatori fotografano l’azienda e la presenza femminile lungo il percorso di carriera. Si ottiene così un indice di inclusività che misura l’efficacia delle politiche D&I in 4 macro-aree: governance, capacità di attrazione, sviluppo e retention dei talenti femminili.

Edge è una fondazione basata a Ginevra. La sua missione è misurare, accelerare e certificare l’equità di genere e intersezionale sul posto di lavoro, e coinvolge oltre 200 grandi organizzazioni in 44 paesi e 29 diversi settori.

Paola Mascaro presidente Valore D

“Il superamento delle disuguaglianze di genere è la base per uno sviluppo sostenibile e innovativo, sia nel pubblico che nel privato. La partnership con Edge è una tappa nel percorso di avvicinamento alla certificazione della parità di genere prevista in Italia a partire dal 2022. Necessaria per stimolare non solo l’occupazione femminile ma l’intero tessuto produttivo italiano”.

Simona Scarpaleggia co-ceo di Edge strategy

“La partnership rafforza la nostra presenza in Italia. In un momento in cui sia le istituzioni pubbliche che il settore privato hanno espresso il loro impegno per l’empowerment economico delle donne nel paese. A Edge siamo orgogliosi di supportare le organizzazioni fornendo soluzioni concrete per migliorare la DE&I. E soprattutto prosperare, sia in termini di esperienza dei dipendenti che di impatto sul business. Attraverso questa partnership, le organizzazioni che partecipano al Valore D Inclusion Impact Index®️ saranno facilitate nell’approfondire e accelerare il loro percorso DE&I. Questo grazie al solido quadro analitico di Edge e al sistema di certificazione di terze parti indipendenti.”

