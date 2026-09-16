Ecotessili lancia “CercaProdotti”, per le referenze soggette agli obblighi del tessile

Le imprese del tessile stanno entrando in una fase decisiva. Con l’arrivo dell’EPR, chi immette per primo prodotti sul mercato italiano dovrà farsi carico della loro gestione a fine vita. È un cambiamento profondo. Che riguarda migliaia di aziende: abbigliamento, calzature, accessori, tessile casa, sport, outdoor, moda. Il primo passo è capire quali referenze rientrano nel perimetro normativo. Ed è qui che nasce il valore di CercaProdotti, il nuovo tool gratuito di Ecotessili.

Troppi prodotti molta confusione

Il problema è semplice: le imprese hanno cataloghi vasti, complessi, con centinaia o migliaia di articoli. Non sempre è chiaro se una referenza sarà soggetta al contributo ambientale. Una maglietta tecnica? Un paio di scarponi? Una tenda? Una cintura? Un cappello? Ogni categoria ha regole diverse.Ogni errore può diventare un costo o un adempimento mancato.

L’ERP del Tessile

CercaProdotti risponde a questa esigenza con frasi brevi e un approccio immediato. Inserisci il tipo di prodotto. Il sistema, grazie all’IA e al quadro normativo disponibile, indica se potrebbe rientrare nell’EPR tessile. È un riscontro orientativo, ma prezioso. Permette alle aziende di iniziare subito la mappatura del catalogo, senza aspettare l’entrata a regime della disciplina.

Il valore aggiunto è concreto

aiuta a capire chi è produttore secondo la normativa.

permette di individuare quali referenze saranno soggette al contributo ambientale.

consente di iniziare la raccolta delle informazioni necessarie per gli adempimenti.

evita ritardi e incertezze quando il sistema sarà operativo.

Il tool è gratuito, accessibile previa registrazione, e consente ricerche illimitate

Le imprese possono analizzare cataloghi complessi, verificare categorie diverse e iniziare a costruire una base dati interna. È un primo passo semplice, ma strategico. Giancarlo Dezio, Dg di Ecotessili, lo sintetizza così: «Aspettare sarebbe un errore. Le aziende devono iniziare oggi a fare ordine. CercaProdotti nasce per rendere più semplice il primo passo e aiutare le imprese ad arrivare preparate».

L’EPR non riguarda solo vestiti

Riguarda calzature, borse, cinture, cappelli, biancheria, accessori moda, tessile casa. Riguarda chi produce, chi importa, chi distribuisce. E’ coinvolta la filiera intera. E riguarda la capacità delle imprese di adeguarsi in tempo. CercaProdotti è disponibile sul sito Ecotessili. È uno strumento pensato per accompagnare le aziende nella transizione verso un sistema più responsabile, più trasparente e più circolare. Un supporto semplice, ma essenziale, per affrontare un cambiamento che toccherà ogni catalogo, ogni referenza, ogni impresa del settore tessile.