Econocom sceglie Mara Banti: nuova guida per TMF Italia

Econocom apre il 2026 con una novità importante. Mara Banti è la nuova Managing Director TMF Italia, la business unit dedicata alla gestione e al finanziamento tecnologico. Una nomina che arriva a inizio gennaio e che segna un passaggio di continuità e di rinnovata energia per una divisione centrale nella strategia del Gruppo.

Nel suo nuovo ruolo, Banti avrà la responsabilità di trasformare gli obiettivi strategici in piani concreti, guidando la crescita del business, migliorando la redditività. E inoltre assicurando che ogni investimento generi valore reale. In altre parole, sarà lei a tenere il timone di TMF Italia in un mercato che cambia velocemente e che richiede decisioni rapide, competenze solide e una visione chiara.

Riporterà ad Alessio Lechiara, Country Manager di Econocom Italia, e guiderà il team TMF, lavorando sull’ottimizzazione dei processi, sullo sviluppo delle competenze e sull’evoluzione dell’offerta. L’obiettivo è semplice. Creare sempre più valore per i clienti, in un contesto in cui la trasformazione digitale non è più un’opzione, ma una necessità quotidiana.

La sua storia in Econocom parla da sola

Entrata nel 2008, Banti ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità. Diventa Funding & Operations Director, coordinando processi operativi, governance contrattuale e supporto alle funzioni commerciali. Una carriera costruita passo dopo passo, che le ha permesso di conoscere l’azienda dall’interno, capirne la cultura e anticiparne le esigenze. «La nomina di Mara è un passaggio strategico imprescindibile». Ha detto Lechiara. «La sua visione, la sua esperienza e la sua profonda conoscenza dell’organizzazione sono un asset fondamentale per guidare TMF nella prossima fase di crescita».

Con questa scelta, Econocom conferma la volontà di valorizzare i propri talenti interni e di rafforzare la governance delle sue linee di business più strategiche. Un approccio coerente con la storia del Gruppo. Da 50 anni supporta aziende pubbliche e private nella loro trasformazione digitale. Offre soluzioni che spaziano dal digital workspace alla cybersecurity, passando per infrastrutture, audiovisivo e modern application. Oggi Econocom opera in 16 Paesi, conta 8.680 dipendenti e ha registrato nel 2025 2,9 miliardi di euro di ricavi. Numeri che raccontano un gruppo solido, internazionale e in continua evoluzione. E con Mara Banti alla guida di TMF Italia, il 2026 sembra già partire con il piede giusto.