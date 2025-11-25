eBay partecipa alla Milan Games Week & Cartoomics 2025

Dal 28 al 30 novembre, Fiera Milano si trasforma nel cuore pulsante della cultura geek con la nuova edizione della Milan Games Week & Cartoomics 2025. Per il quinto anno consecutivo, eBay partecipa come Main Partner, confermando il proprio impegno nel mondo del collezionismo e dei collectibles. All’interno del Padiglione 18, eBay accoglierà appassionati e collezionisti con uno stand interattivo dedicato alle trading card e agli oggetti da collezione. Talk, panel, box break live, photo opportunity e attività pensate per vivere e condividere la passione del collezionismo renderanno lo spazio un vero punto di incontro per la community.

Un palcoscenico per la community

Durante i tre giorni, l’eBay Stage ospiterà un ricco palinsesto di eventi. Tra i momenti più attesi, i box break live con protagonisti celebri creator e artisti del mondo del gaming e delle carte collezionabili.

Venerdì alle 15:00 Sabaku no Maiku e Delmo apriranno box Magic dedicati a Final Fantasy e Spider-Man.

Sabato alle 15:00 sarà la volta di POW3R, icona degli eSports, che sbusterà un set base italiano Unlimited di Pokémon in diretta streaming con Make-a-wish.

Domenica alle 13:45 Kurolily, amatissima streamer, aprirà il box Legami Inossidabili in lingua italiana, sempre con live benefico Make-a-wish.

Accanto ai box break, panel e incontri con creator come Fuoribionda, Rinoceronte, Kasumi e Mike Arcade approfondiranno temi legati a retrogaming, manga, animazione e cultura pop.

Incontri, arte e “Sbusto Time”

Non mancheranno i Meet & Greet con i protagonisti delle aperture, momenti perfetti per foto e interazioni dirette con i fan. Venerdì alle 12:00 sarà possibile incontrare gli illustratori Lorenzo Lanfranconi e Katerina Ladon. Mentre domenica alle 17:00 Alice Pisoni, Simone Buonfantino e Veronica di Lorenzo porteranno il mondo di Lorcana tra il pubblico. Ogni giorno, inoltre, il pubblico potrà partecipare allo “Sbusto Time”, tre appuntamenti quotidiani dedicati all’apertura live delle proprie carte, per condividere l’emozione della scoperta. A completare lo spazio, una photo opportunity scenografica ispirata alle carte gradate e un’area espositiva con opere e pezzi unici firmati dagli artisti presenti.

eBay e il collezionismo

“Il collezionismo è una categoria strategica per eBay, con una community ampia e attiva che ogni giorno anima la piattaforma con acquisti, vendite e ricerche sempre più diversificate”. Sottolinea Lorenzo Leonardi, Collectibles & Media Category Manager di eBay Italia. “Partecipare alla Milan Games Week & Cartoomics significa portare questo ecosistema fisicamente a contatto con il pubblico. Un’occasione per ascoltare da vicino i collezionisti, intercettare nuove tendenze e rafforzare il nostro ruolo nel supportare un settore in continua evoluzione”.

Con oltre 53 milioni di annunci attivi nella categoria, eBay è oggi uno dei principali punti di riferimento per chi colleziona, vende o cerca nuovi pezzi. In Italia, i trading card games guidano il mercato, seguiti da sports e non-sport trading card, modellismo statico e action figure. Le ricerche spaziano dai grandi classici come Pokémon, Yu-Gi-Oh! e One Piece fino ai nuovi fenomeni come i Labubu, confermando un panorama sempre più trasversale e dinamico.