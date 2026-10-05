DWS acquisisce Peakside e rafforza il real estate europeo

DWS accelera la crescita nel comparto immobiliare europeo con l’acquisizione del 100% di Peakside Capital Advisors. L’operazione, sottoscritta con gli azionisti guidati dai fondatori Stefan Aumann e Boris Schran, consentirà al gruppo di rafforzare la propria piattaforma Alternatives. E inoltre ampliare l’offerta dedicata agli investimenti immobiliari in Europa.

DWS punta a Nord – Est

Peakside è una società specializzata nel real estate value-add e opportunistico, con una presenza consolidata in Germania e nei Paesi dell’Europa centro-orientale. Nel corso degli anni ha sviluppato competenze nei segmenti uffici, logistica, retail e residenziale, costruendo un track record riconosciuto dagli investitori istituzionali. Con sedi operative tra Svizzera, Germania, Lussemburgo e Polonia, Peakside gestisce oltre 1,7 miliardi di euro di patrimoni per conto di investitori professionali. L’ingresso nella galassia DWS consentirà anche di unire l’esperienza maturata nella gestione immobiliare con la rete distributiva internazionale e le capacità di investimento del gruppo tedesco.

L’operazione rappresenta un tassello importante nella strategia di sviluppo di DWS nel mercato degli investimenti alternativi. L’obiettivo è ampliare la presenza nel real estate europeo, con particolare attenzione alla Germania, e rafforzare al tempo stesso le competenze nell’Europa centro-orientale, un’area considerata strategica per le future opportunità di crescita.

Il completamento dell’acquisizione è previsto entro fine anno

Il completamento dell’acquisizione è previsto entro la fine del 2026 e resta subordinato all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni regolamentari. E alle consuete condizioni previste per questo tipo di operazioni. A garantire continuità al progetto sarà anche la permanenza del management di Peakside. I fondatori Stefan Aumann e Boris Schran, insieme agli altri dirigenti chiave della società, proseguiranno quindi il loro percorso all’interno di DWS. Contribuiranno quindi allo sviluppo delle attività e mantenendo il know-how che ha caratterizzato la crescita della società negli ultimi anni.

Stefan Hoops, Chief Executive Officer di DWS

“Questa acquisizione rappresenta un passo importante per il rafforzamento della nostra piattaforma Alternatives. Peakside porta competenze consolidate e una lunga esperienza negli investimenti immobiliari value-add e opportunistici. Il real estate resta una componente centrale della nostra strategia di crescita.” Soddisfazione è stata espressa anche dai fondatori di Peakside, che vedono nell’integrazione con DWS l’opportunità di accelerare lo sviluppo della società, ampliare l’offerta per gli investitori e valorizzare ulteriormente le competenze costruite nel settore immobiliare europeo.