Dundee Effect: l’Australia che conquistò il mondo

Quarant’anni dopo la sua uscita, Crocodile Dundee resta uno dei più grandi successi del cinema australiano e un fenomeno culturale che ha ridefinito il modo di raccontare l’Australia al mondo. Uscito nel 1986, il film non solo conquistò il box office internazionale – secondo negli USA dietro Top Gun – ma trasformò il Kakadu National Park in una destinazione iconica, inaugurando di fatto l’era del set jetting australiano.

Il lascito più duraturo del film non è nei numeri, ma nell’immaginario collettivo. Crocodile Dundee è ancora oggi il contenuto più influente per i viaggiatori che scelgono l’Australia, grazie a un ritratto del Paese selvaggio, accessibile e profondamente accogliente. Paul Hogan e il produttore John Cornell non crearono solo un personaggio: contribuirono a definire il brand Australia.

Oggi, con l’81% di Gen Z e Millennial che pianifica i viaggi in base a ciò che vede sullo schermo, l’Australia continua a brillare grazie a produzioni che mostrano la varietà dei suoi paesaggi. Ovvero deserti rossi, spiagge infinite, città vibranti e scenari naturali unici.

Esperienze in Australia per rivivere il mito di Dundee

Tour self drive e guidati: Kakadu Tourism propone itinerari che toccano i luoghi più celebri del film.

Avventure in 4×4: con Kakadu Adventure Tours si esplorano Gunlom, Maguk Falls, Jim Jim Falls, le Kubura Pools e Jarrangbarnmi.

Alloggi iconici: dal Mercure Kakadu Crocodile Hotel a forma di coccodrillo al Cooinda Lodge con glamping e ville sul Yellow Water.

Yellow Water Cruise: una delle migliori esperienze naturalistiche del parco, tra coccodrilli marini, uccelli acquatici e fauna straordinaria.

Quattro decenni dopo, Mick Dundee rimane un simbolo intramontabile e il Kakadu National Park continua a essere il vero protagonista: un paesaggio che non invecchia mai.