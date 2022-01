Doppio Malto apre un altro punto vendita

Il 2022 inizia per Doppio Malto – marchio nato a Erba – con l’apertura al pubblico di un nuovo punto vendita a Lentate sul Seveso in provincia di Monza Brianza. Venti i nuovi posti di lavoro creati che da oggi 6 gennaio fino alla fine del mese offriranno gratuitamente la prima pinta sia a pranzo che a cena.

Da questo primo mese del nuovo anno Doppio Malto prosegue la sua espansione iniziata la scorsa estate quando ha conquistato Francia e Regno Unito. Una campagna che per proseguire con le più recenti aperture a Como e Torino. Quello di Lentate, situato in via Nazionale dei Giovi, è il 28esimo ristorante del brand. Si tratta di uno spazio di oltre 700 mq distribuito su tre livelli, che ospita uno spazio per biliardini e, nel dehor, un campo da mini golf.

Oltre ai venti nuovi posti di lavoro Doppio Malto mantiene ancora aperte le selezioni per il personale di sala per chi vuole entrare a far parte del mondo di Doppio Malto. L’inaugurazione – prevista per le ore 12 di oggi – si preannuncia molto speciale soprattutto per gli ospiti più piccoli. A partire dalle 14, gli “scienziati pasticcioni” di Leoscienza daranno vita a uno spettacolo di animazione scientifica per scoprire i misteri della Befana. L’ingresso è gratuito per tutti i curiosi dai 3 ai 99 anni, fino a esaurimento posti. Il primo giro di birra gratuito a pranzo e a cena fino al 31 gennaio e il menu bimbi la domenica dimostrano come Doppio Malto punti alla fidelizzazione della clientela.

Giovanni Porcu ceo di Foodbrand, titolare del marchio Doppio Malto

“Speriamo che una nuova apertura sia di buon auspicio per un anno all’insegna di tante nuove opportunità. Il 2021 ci ha portato tante soddisfazioni, che di volta in volta ci hanno dato la spinta necessaria per puntare sempre più in alto. Nei prossimi mesi continueremo a perfezionare la ‘ricetta della felicità’ che finora ha fatto la fortuna di Doppio Malto: un mix di artigianalità, esperienza, cura dei dettagli e creatività”.

E se il punto forte di Doppio Malto è la produzione artigianale, che gli è valsa oltre 100 riconoscimenti internazionali, la proposta culinaria non è da meno. Nel nuovo locale di Lentate sul Seveso non mancheranno specialità a base di birra, come il galletto ruspante dorato alla brace e glassato alla birra Honey Ipa e il Birramisù.

Molta attenzione anche a celiaci e vegetariani

Il brand dedica molta attenzione anche a celiaci e vegetariani. Per loro sono disponibili proposte senza carne e senza glutine, hamburger di fagioli e verdure, mais e provola affumicata e la Super Chiara, una lager gluten-free.

