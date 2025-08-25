Donna e Lavoro: partecipa al Concorso nazionale Eurointerim

C’è tempo fino a mercoledì 3 settembre per candidarsi alla 13ª edizione del Concorso nazionale Donna e Lavoro, promosso da Eurointerim Spa, Agenzia per il Lavoro attiva dal 2000 e oggi riconosciuta come Società Benefit per il suo impegno sociale. L’iniziativa, nata nel 2007, ha già premiato 85 donne e si conferma come uno dei principali strumenti di valorizzazione dell’imprenditoria femminile in Italia.

A chi è aperto il concorso Donna e Lavoro

Startup con un’idea precisa e un team pronto a svilupparla,

Imprese con progetti innovativi al femminile,

Singoli individui con talento e un’idea originale, anche senza team,

I premi in palio

3.000 euro al progetto vincente,

2.000 euro al secondo classificato,

1.000 euro al terzo,

500 euro per la menzione speciale della Consigliera Regionale di Parità del Veneto.

Le vincitrici avranno anche visibilità sui canali ufficiali del concorso e la possibilità di entrare in una rete di donne imprenditrici e creative. La giuria tutta al femminile è composta da professioniste di spicco nei settori moda, comunicazione, imprenditoria e innovazione.

Come verranno valutati i progetti donna

Originalità e innovazione.

Fattibilità tecnica e tempi di sviluppo.

Sostenibilità economica.

Impatto sociale e ambientale.

Eurointerim Spa, con sedi in tutta Italia, è parte del gruppo MoOngy e conta oltre 700 dipendenti. Da sempre promuove iniziative concrete per favorire l’occupazione femminile, la parità di genere e l’inclusione sociale. Per partecipare e consultare il bando completo, è possibile visitare il sito ufficiale del concorso.