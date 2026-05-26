Dondup sceglie Achille Lauro: un nuovo capitolo creativo per il brand italiano

Dondup apre una nuova fase della sua storia annunciando la nomina di Lauro De Marinis, conosciuto dal grande pubblico come Achille Lauro, come nuovo Direttore Creativo. Una scelta che unisce moda, cultura pop e visione imprenditoriale. E che conferma la volontà del brand di rafforzare la propria identità attraverso un linguaggio creativo capace di parlare alle nuove generazioni senza tradire le radici del Made in Italy.

Dondup si affida ad Achille Lauro

La prima capsule firmata da Lauro debutterà il 15 giugno 2026 allo Stadio San Siro, durante il suo concerto‑evento. Un palcoscenico non convenzionale che rispecchia perfettamente lo spirito di Dondup, marchio che ha sempre unito artigianalità italiana e attitudine urbana. Nel suo nuovo ruolo, Lauro guiderà l’Ufficio Stile definendo la visione creativa delle collezioni uomo, donna e accessori. Obiettivo? Reinterpretare il DNA del brand attraverso un’estetica personale, teatrale e profondamente contemporanea.

Dondup nasce nel 1999 a Fossombrone, nel cuore della Denim Valley italiana. Ha costruito la propria reputazione su una competenza unica nel denim, trasformata negli anni in un universo ready‑to‑wear dalla forte identità cosmopolita. La sua attività si fonda su ricerca continua, qualità dei materiali, cura del fit e una cultura manifatturiera che rappresenta uno dei pilastri del Made in Italy. Dal 2021 il brand fa parte del portfolio di Made in Italy Fund, fondo di private equity promosso da Quadrivio & Pambianco dedicato alla valorizzazione delle eccellenze italiane nei settori moda, design, beauty e food.

L’arrivo di Lauro De Marinis aggiunge una dimensione nuova a questo percorso

Artista poliedrico, autore, performer e imprenditore creativo, Lauro porta in Dondup una visione che supera il concetto di testimonial. La moda, per lui, è un linguaggio da abitare dall’interno, un territorio da costruire con coerenza e profondità. La sua dichiarazione lo racconta con chiarezza. Intende creare qualcosa che resti, non un gesto ma un progetto, un percorso destinato a influenzare immagine, collezioni e posizionamento del brand nei prossimi anni.

Il CEO Mauro Grange sottolinea come la sensibilità artistica di Lauro e il suo rispetto per il patrimonio del marchio rappresentino un valore strategico. La sintonia tra i due, evidente fin dai primi incontri, apre la strada a una collaborazione di lungo periodo che punta a rafforzare l’identità di Dondup. E inoltre portare il brand verso una nuova stagione creativa, capace di influenzare moda e cultura con una prospettiva contemporanea sul lusso moderno.

Dondup conferma così la propria vocazione: unire tradizione e innovazione, artigianalità e visione, denim e ricerca stilistica. Con Lauro De Marinis alla guida creativa, il brand si prepara a scrivere un nuovo capitolo, mantenendo salda la propria identità e ampliando il proprio immaginario verso un pubblico sempre più internazionale e trasversale.