Domani a Pisa le PMI Best Performer della Toscana: sfide per il 2026

Le 1.000 PMI Best Performer della Toscana si danno appuntamento a Pisa, lunedì 3 novembre dalle ore 17.00, presso l’Auditorium Vianova (Via Egidio Giannessi, 14). L’evento è dedicato all’eccellenza imprenditoriale e alle prospettive di sviluppo per il 2026. L’iniziativa è promossa dal Gruppo ItalyPost e curata da Post Imprese, in collaborazione con Vianova.

L’incontro si aprirà con i saluti di Antonio Maconi, AD di Post Media, e Stefano Luisotti, AD e Co-Founder di Vianova. Seguirà la presentazione della ricerca “Le 1.000 imprese Best Performer della Toscana”, che offre una panoramica sulle PMI più solide e innovative del territorio.

Programma dell’evento

Strategie per un futuro incerto

Con Chiara Frangerini (Frangerini Impresa), Marco Magi (Carpineto), Dario Pratelli (Italscavi), Marco Zampieri (Manager a Tempo) Modera: Camilla Consonni, giornalista ItalyPost.

Cosa pensano gli imprenditori italiani delle PMI del 2026

Presentazione dell’indagine a cura di Giorgio De Carlo, AD di Quaeris.

Prospettive e sfide per il 2026

Con Massimo Anselmi (Chimera Gold), Marco Brogi (Conceria Settebello), Azzurra Morelli (Pellemoda), Paolo Moretti (Saima), Gabriele Solarini Paviotti (auxiell) Modera: Camilla Consonni.

Passaggio generazionale PMI 2.0

Intervista a Giovanni Revoltella (Dbag Italia) Conduce: Maria Gaia Fusilli, giornalista ItalyPost.

Competere in un mondo che cambia

Con Massimiliano Coppi (Metalstudio), Daniele Gualdani (Lem Industries), Stefano Luisotti (Vianova), Nicola Mignozzi (Era Group) Conduce: Maria Gaia Fusilli.

L’evento rappresenta quindi un’occasione unica per le PMI toscane di confrontarsi su innovazione, sostenibilità, leadership e competitività internazionale. In un momento cruciale per il futuro del sistema produttivo italiano.

Chi è ItalyPost Group: cultura d’impresa e sviluppo comunitario

ItalyPost Group è una holding editoriale che promuove la cultura d’impresa e del lavoro come motore di sviluppo economico, sociale e umano. Si definisce una “Community Corporation”, reinvestendo tutti gli utili per la crescita aziendale e l’occupazione giovanile, con l’obiettivo di costruire una comunità imprenditoriale inclusiva e competitiva. E’ controllata al 90% dal fondatore e al 10% da dipendenti e collaboratori. Sta evolvendo verso un modello partecipativo, dove le risorse interne contribuiscono alle scelte strategiche e alla proprietà.