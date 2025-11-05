DLA Piper Real Estate Summit 2025: “Quo Vadis Italia?”

L’undicesima edizione del Real Estate Summit “Quo Vadis Italia?”, organizzata da DLA Piper, ha riunito a Milano i principali attori del settore immobiliare europeo. Oltre 1.060 partecipanti e una prestigiosa platea di partner – tra cui BNP Paribas Real Estate, CBRE, Colliers, Cushman & Wakefield, Dils, JLL, e Urban Land Institute. L’evento ha confermato il ruolo strategico del real estate come motore di sviluppo per l’Eurozona.

Europa resiliente, Italia in accelerazione

Nel primo semestre 2025, il mercato immobiliare europeo ha registrato circa 90 miliardi di euro di investimenti (+8% rispetto al 2024), con asset class in forte crescita.

Residenziale: 20 miliardi (+35%)

Retail: 17,8 miliardi (+23%)

Logistica: 18 miliardi (-3%)

Uffici: 17,5 miliardi (-1%)

L’Italia si distingue per performance superiori alla media europea, grazie a una stabilità economica e politica che favorisce l’afflusso di capitali internazionali. Nel primo semestre 2025, gli investimenti immobiliari hanno superato i 5 miliardi di euro (+42% rispetto al 2024), con asset class in forte espansione.

Alberghiero: 1,3 miliardi (+54%)

Retail: 1,1 miliardi (+134%)

Living: 700 milioni (+118%)

Data center e nuove frontiere

Grande attenzione è stata riservata al settore dei data center, in forte espansione in Italia, che si posiziona come hub strategico per il Mediterraneo e per l’infrastruttura digitale europea. Milano resta il polo principale, ma si avvicina alla saturazione, spingendo gli investitori a esplorare aree secondarie per generare valore diffuso.

Cartolarizzazioni e sostenibilità

Tra le tendenze emergenti, si consolidano le cartolarizzazioni immobiliari come strumento alternativo per attrarre capitali, introdotte con la Legge di Bilancio 2019. Queste permettono di trasformare asset illiquidi in strumenti finanziari protetti, favorendo lo sviluppo di progetti strategici. La sostenibilità è ormai parte integrante del settore, con investimenti crescenti in energie rinnovabili e difesa domestica che stimolano la domanda di spazi e progetti immobiliari.

Olaf Schmidt, Head Real Estate DLA Piper Italia

“L’Italia, insieme al Sud Europa, sta vivendo un momento particolarmente positivo. Il settore living e i data center si confermano tra le asset class più attrattive. Il mercato si sta strutturando sempre più, con la sostenibilità come elemento centrale e nuove forme di finanziamento che aprono frontiere di investimento.”.