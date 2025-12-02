Distretto veneto della carta: eccellenza d’arte, editoria e packaging

Il distretto cartario e grafico del Veneto è un universo di eccellenze che spazia dalla stampa di opere d’arte e libri di autori celebri fino al packaging sostenibile. Con oltre 200 aziende e 10mila addetti, il comparto rappresenta il 15% della produzione nazionale. Genera più di 4 milioni di tonnellate di carta e cartone all’anno, di cui il 60% destinato al packaging. Le esportazioni, in costante crescita, hanno raggiunto il 45% dei volumi prodotti, con un picco di 2,15 milioni di tonnellate nel 2023.

Tra i protagonisti spicca l’Editoriale Bortolazzi Stei. Specializzata in libri fotografici d’arte, scelta da Cartier e Louis Vuitton per stampare e confezionare volumi dedicati a Gerhard Richter. E inoltre al progetto architettonico della Fondation Cartier firmato Jean Nouvel. La qualità del lavoro è testimoniata da opere come il volume su Villa Albani Torlonia, capolavoro del Neoclassicismo.

Il distretto, secondo per dimensioni solo a quello di Lucca e Pistoia. Affonda le radici nel Medioevo, quando Bassano del Grappa divenne polo cartario grazie all’abbondanza di acqua e fibre vegetali. Oggi è un settore in fermento, tra acquisizioni e riorganizzazioni. Emblematico il caso di Fedrigoni, nata a Verona nel 1888 e regina delle carte speciali, che ha inglobato le storiche Cartiere Miliani Fabriano e Magnani 1404, e conta 6mila dipendenti e 25mila prodotti.

Accanto a Fedrigoni, il Burgo Group, leader nelle carte grafiche e per imballaggio, con 1,5 milioni di tonnellate prodotte ogni anno e nove stabilimenti in Italia e Belgio. Nel Trevigiano, Grafiche Antiga è cresciuta da tipografia familiare a punto di riferimento nazionale. Ha oltre 200 dipendenti e attività che spaziano dalla stampa alla logistica, fino alla valorizzazione della tipografia con la Tipoteca Italiana.

Il colosso internazionale Grafica Veneta, guidato da Fabio Franceschi, ha stampato opere di Papa Leone, Barack Obama e Dan Brown, producendo oltre 300 milioni di copie e 100mila titoli l’anno. Con l’acquisizione di due storiche realtà editoriali negli Stati Uniti, oggi il 67% del fatturato proviene dal mercato americano.

Il distretto veneto della carta si distingue anche per la sostenibilità

Oltre l’80% della carta prodotta deriva da materiali riciclati, collocando la regione ai vertici europei per economia circolare. Eccellenze come Cartiera Galliera e numerose aziende familiari – tra cui Cartiera di Ponzano, Cartotecnica Veneta, Cartiera Giorgione, Essebidue e Cartotecnica Valenti – testimoniano la vitalità di un comparto che unisce tradizione e innovazione.