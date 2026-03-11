Discoteche milanesi, Alberto Baldaccini nuovo presidente del SILB Milano

Cambio ai vertici per le discoteche milanesi. L’assemblea del SILB Milano, il Sindacato italiano locali da ballo aderente a Confcommercio, ha eletto il nuovo Consiglio direttivo. Ha nominato presidente Alberto Baldaccini, storico titolare della discoteca Hollywood Rythmoteque, uno dei locali simbolo della nightlife cittadina. L’elezione è avvenuta nella sede di Confcommercio Milano a Palazzo Castiglioni, in corso Venezia. Insieme a Baldaccini è stato scelto anche il nuovo direttivo che rappresenta alcune delle realtà più note della notte milanese.

Un settore in crisi?

A Milano le discoteche sono oltre settanta. Club, sale da concerto, spazi per eventi e serate che fanno ballare la città fino a tarda notte e che, oltre alla musica, generano un indotto importante per turismo, lavoro e intrattenimento. Un settore che negli ultimi anni ha dovuto reinventarsi tra pandemia, nuove regole di sicurezza e cambiamenti nelle abitudini del pubblico. “Rivendichiamo competenze e una grande professionalità per un’attività complessa . Ha spiegato Baldaccini. ” Attività che spesso non è percepita fino in fondo. Le discoteche non sono solo piste da ballo: organizziamo concerti, eventi, intrattenimento e siamo interlocutori delle istituzioni soprattutto sul tema della sicurezza”. Tra le priorità del nuovo presidente c’è il contrasto all’abusivismo, fenomeno che nel mondo della notte assume forme diverse. Dai rave party illegali ai circoli privati che, secondo gli operatori del settore, aggirano le regole e creano concorrenza sleale.

Altro tema caldo è quello del diritto d’autore.

“Serve più chiarezza – osserva Baldaccini – perché il sistema dei compensi per la musica rischia di trasformarsi in una vera giungla burocratica”. Il SILB, nato all’interno della galassia Confcommercio, rappresenta a livello nazionale centinaia di imprese dell’intrattenimento notturno e lavora su diversi fronti. Dalla sicurezza nei locali alla formazione del personale, dal dialogo con le istituzioni alla promozione di una nightlife responsabile. Dopo anni complessi, il settore sta cercando di tornare a pieno regime, anche grazie al ritorno del turismo internazionale nelle grandi città.

A congratularsi con il nuovo presidente è stato Lino Stoppani, presidente di EPAM Fipe Milano e di FIPE Confcommercio. “Baldaccini e il nuovo direttivo rappresentano un’imprenditoria di riferimento per il settore. Le discoteche stanno compiendo uno sforzo importante per rafforzare la cultura della prevenzione e della sicurezza. E per Milano restano una componente fondamentale dell’offerta turistica e dell’attrattività della città”.

Il nuovo Consiglio direttivo del SILB Milano vede, oltre al presidente Baldaccini, Carlo Emilio Grimoldi (The Plein Hotel), Riccardo Lai (Amnesia), Dario Murru (Noir Club & Restaurant). E ancora Lorenzo Citterio (Alcatraz), Fabricio Lanfredi Rocha (Nomad), Paolo Peroli (The Club), Siro Saccani (Republic) e Giuseppe Scalise (Il Gattopardo Cafè). Insomma, la notte milanese cambia orchestra ma la musica – almeno nelle intenzioni – continuerà a suonare forte. Con qualche regola più chiara, un po’ meno abusivi e magari qualche pista da ballo ancora più piena. Perché a Milano, si sa, quando cala il sole la città non si spegne: semplicemente… cambia ritmo.