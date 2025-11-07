Directa SIM: 30 anni di libertà finanziaria, dal primo clic al trading online

Trent’anni fa, un semplice clic segnava l’inizio di una rivoluzione. Era l’8 novembre 1995. Dallo Studio Segre, un pc portatile Echos Olivetti trasmetteva a un AS/400 negli uffici torinesi di Directa SIM il primo ordine in Borsa inviato da un computer privato. Erano 250 azioni Generali al prezzo di 36.000 lire ciascuna, eseguite sulla Borsa di Milano. Quel gesto aprì la strada al trading online, rendendo la finanza accessibile a tutti.

Chi è Directa

Fondata da Massimo Segre (nella foto), Mario Fabbri e Andrea Grinza, Directa nasceva con una visione chiara: collegare direttamente l’investitore privato ai mercati, eliminando barriere e intermediari. Nel 1999, è il primo broker al mondo a permettere operazioni in Borsa tramite GSM, con il leggendario Nokia 9000. Quotazioni, grafici e ordini direttamente sullo schermo del cellulare. Un’innovazione sbalorditiva per l’epoca.

Oggi Directa SIM è quotata su Euronext Growth Milan, gestisce oltre 5 milioni di ordini all’anno per più di 120.000 clienti e amministra asset superiori a 8 miliardi di euro. Se nel 1995 un ordine impiegava quasi un minuto per essere eseguito, oggi bastano pochi millisecondi. Ma la missione non è cambiata: promuovere la libertà di investire, con strumenti semplici e una tecnologia interamente sviluppata in Italia.

Massimo Segre, presidente di Directa SIM

“Non volevamo solo aprire un broker, Volevamo distribuire potere e autonomia agli investitori. Trent’anni dopo, la nostra missione è ancora quella: togliere ostacoli, offrire strumenti accessibili, incoraggiare la libertà di scelta. L’evoluzione non è finita: continuiamo a innovare, mantenendo l’investitore al centro.”

Anche Andrea Busi, amministratore delegato, sottolinea la continuità del progetto. “Quel primo ordine fu l’inizio di una rivoluzione. Da allora, Directa ha reso la finanza più vicina alle persone, semplice e trasparente. Celebrare questi trent’anni significa guardare al futuro con la stessa passione che ha animato i nostri fondatori.”

Educazione finanziaria e riconoscimenti internazionali

Tra le tappe più significative nella storia di Directa, nel 2010 nasce il programma di educazione finanziaria, allora ancora poco diffuso in Italia. Le Universiadi del Trading, competizione internazionale tra atenei, permettono agli studenti di sperimentare i mercati con denaro reale messo a disposizione dalla SIM. Nel 2016, il campionato raggiunge il record di 157 squadre da 16 nazioni, coinvolgendo 594 studenti. Nel 2015, Directa celebra il suo ventennale con un evento storico. E’ la prima società italiana non quotata e non broker a suonare la campanella del London Stock Exchange, aprendo le contrattazioni della Borsa di Londra. Un riconoscimento unico, che testimonia l’impatto culturale e innovativo dell’azienda.

Una missione che continua

Directa SIM è nata nel momento in cui la Borsa Italiana abbandonava “le grida” per passare al telematico. Il trading online, grazie a Directa, è diventato un servizio accessibile a tutti. Trent’anni dopo, la società continua a essere pioniera, fedele alla sua missione: offrire libertà, autonomia e strumenti digitali per investire con consapevolezza.