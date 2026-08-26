Dieci anni di Waterdrop il brand che ha trasformato l’idratazione

Waterdrop compie dieci anni e festeggia un percorso che, dal 2016 a oggi, ha cambiato il modo in cui milioni di persone vivono l’idratazione quotidiana. Il brand nato a Vienna con un’idea semplice – rendere più naturale, piacevole e sostenibile bere acqua – è diventato un riferimento globale. E’ capace di accompagnare le routine di benessere con prodotti pensati per adattarsi ai ritmi reali della vita moderna. Ritmi che rendono sorprendentemente difficile ricordarsi di bere, come conferma una ricerca condotta dall’azienda nel 2026. Sei persone su dieci dichiarano di dimenticarsi l’acqua durante la giornata. Lavoro e studio sono i momenti in cui l’idratazione passa più facilmente in secondo piano.

È da questa esigenza quotidiana che Waterdrop è nata dieci anni fa

Martin e Henry Murray, insieme a Christoph Hermann, hanno trasformato un gesto semplice in un’idea innovativa. Un cubetto senza zucchero, ricco di estratti naturali di frutta e piante, da sciogliere in acqua per rendere l’idratazione più piacevole e costante. Da quel primo microdrink è nato un ecosistema che oggi comprende microenergy, microlyte, bottiglie riutilizzabili, accessori e sistemi di filtrazione, pensati per accompagnare ogni momento della giornata. Dal lavoro all’allenamento, fino al tempo dedicato a sé stessi. Un’evoluzione che si riflette anche nelle collaborazioni, come quella con il tennista Matteo Arnaldi, ambassador globale dal 2025.

In Italia, Waterdrop è arrivata nel 2020 con il canale online, per poi crescere rapidamente grazie alla distribuzione in farmacia, nella grande distribuzione e nelle catene specializzate. Le partnership con Eurospital, Gramm e DM Italia hanno portato il brand a raggiungere 1.400 farmacie sul territorio nazionale nel 2025, rendendo i microdrink e gli altri prodotti sempre più accessibili. Oggi è presente in oltre 40 Paesi. Conta più di 5 milioni di clienti e distribuisce i propri prodotti attraverso 25.000 punti vendita, con oltre 1,1 miliardi di cubetti prodotti e più di 60 gusti lanciati in dieci anni.

La filosofia resta la stessa

Drink More Water, ma in modo più sostenibile. Ridurre la plastica, semplificare l’idratazione, creare un’esperienza piacevole e quotidiana. Waterdrop continua a crescere perché risponde a un bisogno reale, con un approccio che unisce innovazione, design e attenzione all’ambiente. Dieci anni dopo, l’intuizione originaria è ancora il cuore del brand: rendere più semplice e piacevole un gesto che fa bene, ogni giorno, goccia dopo goccia.