Dentsu cambia ritmo con nuovi leader e un futuro più veloce

C’è un vento di cambiamento che soffia forte dentro dentsu, uno dei gruppi globali più influenti nel mondo del marketing, della comunicazione e della tecnologia. Un gruppo che negli ultimi anni ha accelerato sulla trasformazione, integrando creatività, media e soluzioni tech in un’unica piattaforma globale. Ora, con la riorganizzazione dell’area EMEA, Dentsu compie un passo ulteriore: meno complessità, più velocità, più leadership locale.

Il nuovo assetto non nasce per caso

L’azienda, che opera in oltre 145 Paesi e conta più di 70.000 professionisti, ha capito che per rispondere a un mercato sempre più frammentato servono strutture più snelle e decisioni più rapide. Da qui la scelta di organizzare l’intera regione EMEA in tre grandi cluster, ciascuno guidato da manager con una profonda conoscenza del gruppo e dei mercati. Nel cluster Northern Europe arriva Annette Male, che amplia il suo perimetro oltre UK&I includendo Nordics, Benelux e Baltics. Una manager con quasi trent’anni di esperienza tra marketing e tecnologia, capace di guidare team complessi e brand globali.

Nel cluster Central Europe viene confermato Sławomir Stępniewski, che negli ultimi anni ha lavorato per unire mercati diversi sotto una strategia comune, puntando su crescita locale e coordinamento operativo. Il cluster più vasto e articolato, Western & Southern Europe & MEA, viene affidato a Mariano Di Benedetto, (nella foto) figura chiave del gruppo da 12 anni. Di Benedetto ha contribuito alla nascita di iProspect Italia, ha guidato la trasformazione digitale del network e ha maturato una profonda esperienza nei mercati del Sud Europa e del Medio Oriente. Ora estende la sua responsabilità a Spagna, Portogallo, Francia e Africa Sub‑Sahariana, oltre ai Paesi già sotto la sua guida.

Dentsu: semplificazione, agilità, centralità del cliente

Questa riorganizzazione si inserisce nella strategia globale voluta dal nuovo Global ceo Takeshi Sano, (foto sotto) che punta su tre parole: semplificazione, agilità, centralità del cliente. Sano vuole una Dentsu capace di attivare talenti e competenze in modo più rapido, riducendo i livelli decisionali e avvicinando la leadership ai mercati. Un modello che rispecchia la natura stessa del gruppo: internazionale, integrato, orientato all’innovazione. Il cambiamento porta con sé anche un passaggio di testimone importante. André Andrade, dopo vent’anni nel gruppo e 3 anni alla guida dell’area EMEA, lascia Dentsu. Un addio che apre la strada a una nuova fase, più dinamica e più vicina alle esigenze dei clienti.

Il nuovo modello entrerà in vigore dal 1° luglio 2026 e rappresenta un tassello fondamentale nella trasformazione di dentsu. Una trasformazione che non riguarda solo l’organizzazione, ma il modo stesso in cui il gruppo interpreta il mercato: più vicino ai clienti, più integrato, più veloce nel cogliere le opportunità.