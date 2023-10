Dentons accoglie il nuovo partner Arnaldo Bernardi

Lo studio legale Dentons annuncia l’ingresso dell’avvocato Arnaldo Bernardi in qualità di partner del dipartimento di Litigation & Dispute Resolution, nel team di White-Collar Crime. Bernardi si unisce a Dentons, nella sede di Milano, dopo un’esperienza pluriennale in studi internazionali a Milano, New York e Parigi.

Chi è Bernardi

Abilitato all’esercizio della professione in Italia, Francia e Stati Uniti (New York State) Bernardi si occupa principalmente di investigazioni interne, corporate compliance. Nonché business & human rights. L’avvocato Bernardi assiste regolarmente società multinazionali in vari settori (tra cui oil & gas, lusso, retail e Tlc) oltre a istituzioni finanziarie.

L’avvocato si occuperà di sviluppare, tra le altre, l’area dell’internal investigation, internazionalizzando ulteriormente l’offerta e i servizi. Farà sinergia con il team di White-Collar Crime italiano, che ha già maturato un’importante esperienza in materia, e di concerto con i colleghi di Dentons nel mondo.

Federico Sutti, Chairman del Board europeo

“Con Arnaldo, il nostro dipartimento di Litigation si rafforza con una nuova proposta. Ci consentirà di proseguire il suo processo di consolidamento quale team di standing per il contenzioso in Italia e all’estero”.

Sara Biglieri, responsabile della practice italiana ed europea di Litigation & Dispute Resolution dello Studio

“Grazie al supporto di Bernardi, il team White-Collar Crime aggiunge ulteriori competenze in materia di internal investigation. Insieme alla parte processuale e all’assistenza sui modelli 231, verrà consolidato il team in tutte le aree strumentali a garantire un’assistenza a 360°”.

Con l’arrivo di Arnaldo Bernardi sale a 33 – di cui otto soci – il numero dei componenti della practice italiana di Litigation & Dispute Resolution di Dentons.