Delegazione saudita per attrarre PMI nei settori AI, tecnologia e industria

Una delegazione saudita composta dall’imprenditore Nasser bin Saeed Al-Hajri e da Saudi Al-Futaih, avvia oggi una visita ufficiale in Italia. L’obiettivo è quello di attrarre le principali aziende italiane dei settori dell’intelligenza artificiale, dell’industria avanzata e degli investimenti tecnologici. L’iniziativa si inserisce nel quadro della Vision 2030 del Regno dell’Arabia Saudita, che punta a costruire un’economia fondata sull’innovazione e sulla conoscenza. Il programma della missione prevede incontri istituzionali e con il settore privato in diverse città italiane. Roma, L’Aquila, Chieti, Bologna, Torino e Milano, per esplorare opportunità di cooperazione, trasferimento di know-how e sviluppo di progetti congiunti.

Arabia Saudita chiama le PMI

La visita si colloca all’interno della strategia nazionale saudita per la trasformazione digitale e lo sviluppo dell’intelligenza artificiale. L’intento è quello di creare un ecosistema capace di attrarre investimenti esteri e valorizzare il contenuto locale nelle tecnologie moderne e nell’industria intelligente.

L’organizzazione della missione è curata da Jusur International for Public Relations and International Marketing, in collaborazione con Creativa e Equiproject. Queste ultime coordinano gli incontri con le istituzioni e le realtà tecnologiche italian. E facilitano l’accesso alle principali aziende europee attive nei settori dell’AI e delle tecnologie industriali.

Nasser Al-Hajri

“Questa visita rappresenta un passo strategico verso la costruzione di alleanze di alto livello con istituzioni leader nel campo dell’intelligenza artificiale e delle tecnologie del futuro. L’Arabia Saudita sta avanzando rapidamente per affermarsi come centro regionale per l’innovazione e lo sviluppo industriale in Medio Oriente.”

“Gli incontri con le controparti italiane si concentreranno sulla definizione di programmi di cooperazione e investimenti congiunti,”. Ha aggiunto Saudi Al-Futaih, “Mirati al trasferimento di conoscenze, all’empowerment dei talenti sauditi e all’attrazione di capitali europei verso il promettente mercato saudita.” La visita conferma gli sforzi dell’Arabia Saudita per rafforzare la propria presenza internazionale nei settori delle tecnologie digitali e dell’industria avanzata. Il Paese intende ampliare la rete di partenariati strategici con i Paesi europei leader nell’innovazione.

Nasser bin Saeed Al-Hajri è un imprenditore con oltre trent’anni di esperienza nella gestione di aziende industriali e di investimento in UK e negli Stati del Golfo. Saudi Al-Futaih, direttore dell’agenzia PNG KSA, è partner di Al-Hajri nella ricerca di soluzioni di sviluppo internazionali e, in Italia, collabora con Creativa srl.

Creativa Bridge è la nuova sigla di Creativa. Da oltre trent’anni si dedica ai mercati esteri come Arabia Saudita, Giordania e Costa d’Avorio. Offre servizi di branding, eventi, digital marketing, media production, PR e media planning potenziati per rispondere alle esigenze delle realtà internazionali e interculturali.