Decarbonizzazione: l’agrivoltaico crea nuove professioni e accelera la transizione energetica

La decarbonizzazione è ormai il fulcro della strategia energetica nazionale. Il PNIEC indica una direzione precisa: raggiungere 131 GW di energia rinnovabile entro il 2030 e ridurre del 18% le emissioni di CO₂ rispetto al 2022. Il percorso è già in movimento: nel 2024 le rinnovabili hanno superato il 40% del fabbisogno energetico nazionale, segnando un risultato storico per il Paese.

In questo scenario verso la decarbonizzazione, l’agrivoltaico si conferma una delle soluzioni più strategiche. Permette di integrare pannelli fotovoltaici e attività agricola sullo stesso terreno, ottimizzando l’uso del suolo e creando un modello produttivo che unisce energia pulita e agricoltura sostenibile. La crescita globale del settore è del 5,6% annuo, e anche in Italia l’interesse è in forte aumento: il Bando Agrivoltaico del MASE, riaperto il 1° aprile 2025, sostiene con fondi PNRR lo sviluppo di impianti innovativi e sperimentali.

Formazione diventa un elemento decisivo

Questa accelerazione genera una domanda crescente di competenze specialistiche. Secondo Hunters Group, le aziende cercano figure tecniche e professionali capaci di gestire impianti complessi, interpretare normative e integrare agricoltura e fotovoltaico in modo efficace. I tecnici installatori e manutentori elettrici sono indispensabili per garantire la produttività degli impianti. Operano su schemi elettrici, componentistica e sistemi di controllo, assicurando sicurezza e continuità operativa. La loro disponibilità alla mobilità è fondamentale, perché gli impianti agrivoltaici sono spesso distribuiti su vaste aree rurali.

I permitting specialist e gli ingegneri ambientali svolgono un ruolo chiave nella fase autorizzativa. Devono interpretare normative complesse, valutare impatti ambientali, analizzare il suolo e garantire la conformità degli impianti. Senza queste figure, i progetti rischiano di fermarsi prima ancora di essere avviati. Gli agronomi e gli agro‑ingegneri sono il cuore della sinergia tra energia e agricoltura. Analizzano il terreno, valutano le colture compatibili, definiscono la progettazione agronomica e assicurano che l’impianto fotovoltaico non comprometta la produttività agricola. Sono professionisti essenziali per trasformare l’agrivoltaico in un modello sostenibile e replicabile.

L’agrivoltaico non è solo una tecnologia

I percorsi universitari in Ingegneria Energetica, Ambientale, Agronomia e Scienze Agrarie offrono le basi teoriche. Gli ITS formano figure operative altamente qualificate, ideali per installazione, manutenzione e gestione degli impianti. In un settore che evolve rapidamente, la capacità di attrarre e formare talenti è un fattore competitivo cruciale.

L’agrivoltaico non è quindi solo una tecnologia: è una risposta concreta alla decarbonizzazione. Unisce energia rinnovabile e agricoltura sostenibile, valorizza il territorio e crea nuove opportunità professionali. Per l’Italia, investire in queste competenze significa quindi consolidare il proprio ruolo nella transizione energetica e costruire un futuro più resiliente, innovativo e sostenibile.