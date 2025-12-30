DEA perfeziona il conferimento del ramo elettrico di Santo Stefano di Sessanio nella controllata ASPM Soresina

DEA S.p.A. – TICKER DEA è un operatore nella distribuzione di energia elettrica e nella gestione della pubblica illuminazione in Abruzzo, Marche, Liguria e Lombardia, quotata su Euronext Growth Milan. Ha perfezionato il conferimento del ramo distribuzione e misura elettrica del Comune di Santo Stefano di Sessanio (L’Aquila) nella controllata ASPM Soresina Servizi S.r.l.

Il ramo conferito comprende circa 300 POD, una rete elettrica di 15 km e un territorio comunale di 33,7 km². Il valore netto del conferimento è pari a 133.000 euro, mentre il fatturato 2024 del ramo ammonta a circa 80.000 euro. A seguito dell’operazione, quindi, la partecipazione di DEA in ASPM Soresina sale a circa il 77% del capitale sociale.

Un tassello della strategia di crescita di DEA

L’operazione, pur di dimensioni contenute, si inserisce nel più ampio percorso di crescita per linee esterne avviato da DEA. Percorso finalizzato ad aumentare il numero di POD gestiti e ampliare la presenza geografica della Società. Il conferimento genera, inoltre, vantaggi regolatori e tariffari significativi.

1. Incentivo regolatorio una tantum

L’aggregazione tra operatori in regime parametrico consente di richiedere un incentivo pari al 30% dei costi operativi riconosciuti nell’ultima tariffa antecedente alla variazione societaria. Per questa operazione, l’importo stimato è di circa 131.000 euro.

2. Potenziale qualifica di “impresa in territorio montano”

Grazie alla prevalenza della superficie servita dal ramo conferito e al rispetto dei requisiti normativi (tra cui perfezionamento entro il 31/12/2025 e determinazioni CSEA entro il 31/12/2027), l’aggregazione potrebbe ottenere la qualifica di impresa operante in territorio montano. Ciò comporterebbe un maggior ricavo tariffario annuo stimato in circa 130.000 euro. L’operazione, quindi, non costituisce una “operazione significativa” ai sensi dell’art. 12 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Proroga per l’adeguamento della struttura degli alti dirigenti

In relazione agli impegni assunti nel documento di Ammissione e al comunicato del 3 luglio 2025, DEA informa su alcune questioni. Le attività per l’inserimento diretto nell’organico aziendale degli alti dirigenti indicati (Dott.ssa Lucia Maceratini e Ing. Massimiliano Riderelli Belli), di figure equivalenti, richiederanno più tempo del previsto. Il ritardo è dovuto all’evoluzione del quadro normativo del settore della distribuzione elettrica, in particolare riguardo al rinnovo delle concessioni.

Le modifiche saranno implementate entro il 30 giugno 2026.

Chi è DEA S.p.A.

DEA è un operatore leader nella distribuzione di energia elettrica e nella gestione della pubblica illuminazione nel Centro e Nord Italia. Nata nel 2015 dal conferimento del ramo d’azienda di Astea, DEA ha ampliato progressivamente il proprio perimetro attraverso acquisizioni e conferimenti. Tra questi ASP Polverigi S.r.l., Odoardo Zecca S.r.l., Energie Offida S.r.l., il Comune di Offida, Amaie S.p.A. e, nel 2024, il controllo di ASPM Soresina. La Società opera in regime di concessione ministeriale con scadenza al 31 dicembre 2030 e continua a perseguire una strategia di crescita basata su aggregazioni e investimenti mirati.