DAZN cambia guida l’anno dei Mondiali: Andrea Faelli nuovo ceo

Il cambio al vertice di DAZN Italia arriva in un momento che più cruciale non si potrebbe immaginare: l’anno dei Mondiali di Calcio 2026. Il torneo più grande di sempre DAZN lo trasmette in Italia con un’offerta senza precedenti. È un passaggio di testimone che racconta molto della fase che la piattaforma sta attraversando, tra consolidamento, espansione e una competizione serrata nel mercato dello streaming sportivo.

Dazn tra consolidamento, espanzione e competizione

Dopo quattro anni alla guida del mercato italiano, Stefano Azzi lascia DAZN per un nuovo incarico internazionale. Il suo mandato ha coinciso con una delle trasformazioni più radicali dell’industria sportiva italiana. Ovvero la transizione della Serie A verso il live streaming come canale principale di distribuzione. Un cambiamento che fino a pochi anni fa sembrava lontanissimo e che invece è diventato realtà, ridefinendo abitudini, modelli di business e aspettative dei tifosi. Azzi ha guidato questa rivoluzione con un ruolo chiave, costruendo una piattaforma che oggi è il punto di riferimento per milioni di appassionati.

A raccogliere il testimone sarà Andrea Faelli, che dal primo luglio diventerà ceo di DAZN Italia. Il suo arrivo non è casuale. Faelli porta con sé un’esperienza trentennale nel digitale, nello sport e nell’intrattenimento interattivo,. Esperienza maturata in aziende internazionali dove ha guidato espansioni, rafforzato performance commerciali e costruito strategie vincenti in mercati altamente competitivi. La sua carriera è iniziata in Lottomatica, è proseguita all’estero e poi in Italia con ruoli di vertice in Eurobet ed Entain, dove ha gestito mercati complessi come Italia, Belgio, Grecia e Francia. È un profilo abituato a lavorare su scala internazionale, a leggere i cambiamenti del mercato e a trasformarli in opportunità di crescita.

L’ ingresso di Faelli coincide con una fase in cui DAZN sta ridefinendo il proprio ruolo globale

L’Italia è uno dei mercati più strategici del gruppo, non solo per la centralità del calcio, ma anche per la maturità del pubblico digitale e per la capacità del Paese di anticipare trend di consumo. I Mondiali 2026 rappresentano un’occasione unica. DAZN trasmette tutte le 104 partite del torneo, con 69 in esclusiva, un palinsesto quotidiano di dirette, nuovi format editoriali. Oltre a un’offerta tecnologica che punta a rendere l’esperienza più immersiva e interattiva. È un banco di prova che richiede stabilità, visione e capacità di innovare.

Faelli arriva proprio per questo: per guidare la piattaforma nella sua fase 2.0, dove non basta più essere il broadcaster della Serie A. Ora serve diventare un ecosistema di intrattenimento sportivo capace di integrare streaming, social engagement, contenuti originali e nuove forme di interazione con la community. Il mercato dello sport sta cambiando rapidamente. I tifosi chiedono personalizzazione, accesso immediato, contenuti “oltre la partita”, esperienze digitali che uniscano sport, gaming e social. Faelli ha costruito la sua carriera proprio su questi elementi e DAZN punta su di lui per accelerare la crescita e rafforzare la propria posizione in un settore sempre più competitivo.

Il cambio avviene in un momento di grande visibilità

Il passaggio di consegne avviene quindi in un momento di grande visibilità e grande responsabilità. I Mondiali sono un catalizzatore di pubblico, attenzione e aspettative. DAZN deve garantire qualità dello streaming, stabilità tecnica e un’offerta editoriale all’altezza dell’evento sportivo più seguito al mondo. Allo stesso tempo, deve continuare a lavorare sulla sostenibilità del modello di business, sulla fidelizzazione degli abbonati e sull’espansione dell’offerta.