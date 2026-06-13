Data4 accende il futuro digitale europeo nel Nord della Francia

L’apertura del nuovo campus Data4 a Escaudain non è un semplice ampliamento infrastrutturale: è un progetto che ridisegna il ruolo dell’Europa nel mondo digitale. L’investimento da cinque miliardi di euro, sostenuto dalla Communauté d’Agglomération de La Porte du Hainaut, nasce per dare una risposta concreta alla crescente domanda di capacità computazionale. Oltre che alla necessità di infrastrutture sovrane e alla volontà di riportare valore economico in territori segnati dalla deindustrializzazione. In questo senso, Data4 si conferma un attore centrale nella costruzione della sovranità digitale europea, un tema che oggi riguarda tanto le istituzioni quanto le imprese.

Data4 punta alla sovranità digitale europea

Il campus servirà innanzitutto le grandi aziende europee che gestiscono volumi crescenti di dati e applicazioni basate su intelligenza artificiale. Oggi una parte significativa delle informazioni dei cittadini europei è conservata fuori dal continente. Con Escaudain, Data4 offre un’alternativa concreta: un’infrastruttura resiliente, ultra‑connessa e alimentata da energia decarbonizzata, ideale per sostenere modelli di AI generativa. E inoltre servizi cloud avanzati e applicazioni mission‑critical. È un tassello fondamentale nella costruzione di quella che molti definiscono la futura AI Valley europea.

Il progetto genera benefici diretti anche per il territorio

La trasformazione dell’ex area industriale “Parc des Soufflantes” crea 2.400 posti di lavoro stabili e attiva un ecosistema di competenze che coinvolge scuole, istituzioni e associazioni. Il centro “Data4 Pour Tous” diventerà un luogo di formazione e ricerca. Preparerà nuove professionalità in ambiti come cybersecurity, gestione dei dati, manutenzione avanzata e servizi digitali. È un modo per accompagnare la regione Hauts‑de‑France in un nuovo ciclo economico, passando da un passato industriale pesante a un futuro tecnologico ad alto valore aggiunto.

Le PMI europee troveranno un’opportunità significativa

L’accesso a infrastrutture di livello enterprise, prima riservate ai grandi gruppi, permette alle piccole e medie imprese di accelerare la propria trasformazione digitale, adottare soluzioni cloud più sicure e sviluppare applicazioni basate su AI senza dover dipendere da provider lontani o da costi imprevedibili. Per le aziende internazionali, Escaudain rappresenta un punto di ingresso strategico nel mercato europeo. Sarà un hub connesso ai principali snodi FLAP, con energia affidabile e una posizione geografica ideale per servire clienti in tutta l’Unione.

Il campus sarà composto da quattro data center di nuova generazione, progettati con materiali a basso impatto di carbonio e sistemi di recupero del calore residuo. L’obiettivo è costruire un’infrastruttura che non solo supporti la crescita dell’AI, ma che lo faccia in modo sostenibile, contribuendo alla riduzione dell’impronta ambientale del digitale. È un approccio coerente con la visione Data4, che da anni integra innovazione e responsabilità attraverso programmi come Data4Good.

A che cosa serve?

In definitiva, la nuova apertura di Data4 nel Nord della Francia serve a molti. Alle imprese che cercano performance e sovranità, alle PMI che vogliono crescere, ai territori che puntano alla reindustrializzazione, ai cittadini che troveranno nuove opportunità professionali. È un progetto che mette insieme tecnologia, sostenibilità e sviluppo economico, contribuendo a costruire il digitale europeo dei prossimi decenni.