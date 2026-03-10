Dario Bassetti entra in Simon-Kucher & Partners

La società di consulenza strategica globale Simon-Kucher & Partners rafforza il proprio team con l’ingresso di Dario Bassetti nel ruolo di Senior Advisor. Bassetti è chiamato a contribuire allo sviluppo delle attività nei settori consumer goods, servizi e beni durevoli.

Chi è Dario Bassetti

Manager con oltre trent’anni di carriera internazionale, Bassetti porta con sé un bagaglio di esperienze maturate in alcune delle aziende più note nei mondi consumer, retail, fashion e consulenza. Nel corso del tempo ha ricoperto ruoli di primo piano nelle aree marketing, commerciale e direzione generale. Si è occupato di strategia, trasformazione aziendale, innovazione e sostenibilità. Un profilo trasversale, quindi, abituato a muoversi tra mercati globali, organizzazioni complesse e team internazionali.

Prima di entrare in Simon-Kucher, Bassetti è stato Senior Vice President Marketing and Sustainability e Chief Marketing Officer EMEA in Berlin Packaging. In precedenza ha lavorato in diversi grandi gruppi internazionali, tra cui Ferrero, Unilever, Indesit Company, PepsiCo, Safilo Group, BearingPoint, Findus e Esselunga. Un percorso che gli ha permesso di sviluppare una visione completa dei mercati consumer, dal prodotto alla distribuzione, fino alle strategie di marca.

Sul piano accademico, Bassetti si è laureato con lode in Economia e Commercio all’Università degli Studi di Salerno. Ha conseguito un Master in Direzione Aziendale presso SDOA Business School ed è Certified Non Executive Board Director alla SDA Bocconi School of Management. Svolge anche attività di lecturer in ambito marketing e general management presso diverse istituzioni accademiche. Nel suo nuovo incarico, Bassetti metterà la propria esperienza al servizio dei clienti della società. E contribuirà allo sviluppo di strategie di crescita, marketing e trasformazione digitale, con particolare attenzione ai mercati consumer e ai servizi.

Secondo Francesco Fiorese, partner della società, l’ingresso del manager rappresenta un tassello importante. “La sua conoscenza dei mercati consumer e la sua esperienza internazionale rafforzano la capacità del team di accompagnare le aziende nei percorsi di crescita e trasformazione“. Secondo Bassetti in un contesto economico caratterizzato da profonde trasformazioni nei mercati consumer e industriali diventa sempre cruciale aiutare le aziende a integrare strategia, innovazione, sostenibilità e sviluppo commerciale.

Cos’è Simon-Kucher

Fondata nel 1985 a Bonn in Germania, Simon-Kucher & Partners è una delle principali società di consulenza strategica al mondo, nota per la sua specializzazione nel pricing e nelle strategie di crescita dei ricavi. La società opera in oltre 30 Paesi con più di 2.000 professionisti. Ha sviluppato un approccio consulenziale focalizzato su ciò che genera valore per i clienti: prodotto, prezzo, innovazione, marketing e vendite. A differenza di molte realtà del settore, il suo modello di consulenza non si concentra sul taglio dei costi, ma sull’individuazione di nuove opportunità di crescita e sull’aumento di ricavi e profitti. Presente in Italia dal 2007, Simon-Kucher collabora con aziende di diversi settori – dall’industria al consumer, fino ai servizi. E le supporta nell’ottimizzazione delle strategie commerciali e nella comprensione di ciò che i clienti sono realmente disposti a pagare.