d’amico, rotta sicura: cresce la copertura time charter a noli record

d’Amico International Shipping S.A, trasporto marittimo di product tanker, annuncia un significativo incremento della propria copertura time charter a noli particolarmente profittevoli. Raffprza la visibilità dei ricavi e la solidità della strategia commerciale di lungo periodo. La controllata operativa d’Amico Tankers D.A.C. (Irlanda) ha infatti sottoscritto nuovi contratti e prorogato accordi esistenti con controparti di primissimo livello.

Nel dettaglio, un contratto di time charter per una Eco‑MR1 è stato esteso di 17 mesi, mentre una MR2, in scadenza a novembre 2026, è stata prorogata di ulteriori 15 mesi. Contestualmente, DIS ha siglato nuovi contratti annuali per una Eco‑MR1 e una Eco‑MR2. Oltre a un accordo biennale per una Eco‑LR1, con opzione del noleggiatore per un’estensione di 12 mesi a un nolo superiore.

Grazie a queste operazioni, la Società stima di aver raggiunto la seguente copertura a tariffa fissa

FY 2026: 54% dei giorni nave a un TCE medio di US$ 23.492/giorno.

FY 2027: 22% dei giorni nave a un TCE medio di US$ 23.528/giorno.

FY 2028: 1% dei giorni nave a un TCE medio di US$ 26.444/giorno.

Il CEO Carlos di Mottola sottolinea come questi accordi rappresentino un passo coerente con la strategia di DIS. Mantenere un equilibrio tra esposizione al mercato spot e contratti a lungo termine, sfruttando la fase particolarmente favorevole del settore. Il manager evidenzia inoltre che l’attuale scenario – caratterizzato da un mercato del greggio molto forte, una flotta globale in rapido invecchiamento. E nuove sanzioni, aumento dell’offerta petrolifera e inefficienze legate alle tensioni geopolitiche (Venezuela, Iran) – continuerà a sostenere nel breve termine la robustezza dei noli delle product tanker.

Chi è d’Amico International Shipping S.A

E’ parte della storica d’Amico Società di Navigazione S.p.A.. Attiva a livello mondiale nel trasporto marittimo opera con una flotta moderna di navi cisterna a doppio scafo tra 35.000 e 75.000 dwt, impiegate nel trasporto di prodotti petroliferi raffinati, chimici e oli vegetali. Il Gruppo è presente nei principali hub marittimi globali, tra cui Londra, Dublino, Monte Carlo, Stamford e Singapore. Le sue azioni sono quotate su Euronext STAR Milan e sul mercato OTCQX negli Stati Uniti.