d’Amico International Shipping vende l’ammiraglia

d’Amico International Shipping – mercato delle navi cisterna – ha venduto la MT High Priority, portata lorda 46.847 tonnellate, costruita nel 2005 da Nakai Zosen (Giappone), per US$ 9,2 milioni.

Questo consente a d’Amico Tankers di generare circa US$ 7,0 milioni di cassa, al netto delle commissioni e del rimborso del debito bancario esistente.

La flotta DIS comprende 36 navi cisterna a doppio scafo (MR, Handysize e LR1, di cui 18 navi di proprietà, 10 a noleggio e 8 a noleggio a scafo nudo), con un’età media di 7,0 anni.

Paolo d’Amico, presidente e Ad di d’Amico International Shipping

“La vendita della MT High Priority, nave MR costruita nel 2005, rafforzerà la nostra posizione patrimoniale e di liquidità, generando cassa netta pari a circa 7,0 milioni di dollari. Con la vendita di questa nave, DIS ha di fatto portato a termine il proprio piano strategico pluriennale di rinnovamento della flotta. Abbiamo ordinato 22 navi di nuova costruzione e ceduto tutte le unità più vecchie. L’84% della nostra flotta di proprietà e a noleggio a scafo nudo sarà ‘Eco’, con un’età media di appena 6,6 anni”.

In arrivo nuove navi per disfarsi della vecchia flotta

.d’Amico International Shipping S.A. è una controllata di d’Amico Società di Navigazione S.p.A, leader mondiale nel trasporto marittimo. Opera nel settore delle navi cisterna, imbarcazioni per il trasporto di prodotti petroliferi raffinati, prodotti chimici ed oli vegetali. d’Amico International Shipping S.A. controlla, tramite proprietà diretta o noleggio, una flotta moderna e tecnologicamente avanzata, composta da imbarcazioni a doppio scafo con capacità di trasporto comprese fra le 35.000 e le 75.000 dwt. La Società è presente in tutto il mondo con uffici nei più importanti centri mercantili marittimi (Londra, Dublino, Monte Carlo, Stamford e Singapore). La Società è quotata alla Borsa di Milano (ticker symbol ‘DIS.MI)’