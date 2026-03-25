d’Amico incassa 27,6 milioni di dollari per una sua nave non eco

d’Amico International Shipping (trasporto marittimo, navi cisterna) attraverso la d’Amico Tankers D.A.C. (Irlanda) sta vendendo MT High Seas. Si tratta di una nave di tipo MR da 51.768 tonnellate di portata lorda, costruita nel 2012 presso Hyundai Mipo (Corea del Sud). L’operazione prevede un corrispettivo complessivo pari a US$ 27,6 milioni, con consegna agli acquirenti entro fine maggio 2026.

Grazie a questa transazione, d’Amico Tankers cederà una delle due unità più datate e non‑eco della propria flotta, generando circa US$ 27,0 milioni di cassa al momento della consegna, al netto delle commissioni. La flotta DIS è composta da 29 navi cisterna a doppio scafo (MR, Handysize e LR1), di cui 27 di proprietà e 2 a noleggio a scafo nudo, con un’età media di circa 9,8 anni.

Carlos di Mottola, AD di d’Amico International Shipping

“Siamo lieti di annunciare la cessione di una delle nostre navi più vecchie, costruita nel 2012, a un prezzo particolarmente elevato rispetto alle medie storiche e alle valutazioni dei broker a fine 2025. Questa operazione conferma la solidità del mercato dei noli e le prospettive positive del settore delle product tanker. Con questa vendita manterremo in flotta una sola nave non‑eco. In piena coerenza con la nostra strategia di gestione di una flotta moderna, efficiente nei consumi e con un minore impatto ambientale.”

d’Amico International Shipping S.A., controllata di d’Amico Società di Navigazione S.p.A., opera nel trasporto marittimo di prodotti petroliferi raffinati, prodotti chimici e oli vegetali. La Società gestisce una flotta moderna e tecnologicamente avanzata di navi cisterna a doppio scafo con capacità comprese tra 35.000 e 75.000 dwt. E’ presente nei principali hub marittimi globali: Londra, Dublino, Monte Carlo, Stamford e Singapore. Le azioni DIS sono quotate alla Borsa di Milano (ticker: DIS.MI) e negoziate sul mercato OTCQX Best Market negli Stati Uniti (ticker: DMCOF).