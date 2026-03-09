Dal cartone del latte alla pappa del cane. La rivoluzione di Tetra Pak e Paw Pack Solution

Se pensavate che le confezioni di Tetra Pak fossero destinate solo al latte o alla passata di pomodoro, preparatevi a cambiare idea. Grazie alla collaborazione con la start-up italiana Paw Pack Solution, la tecnologia Tetra Recart® debutta nel mondo del pet food italiano con una missione chiara. Ovvero rendere il momento della pappa dei cani più pratico, più sostenibile e decisamente più moderno. Il primo risultato di questa alleanza è CREO Mono, una nuova linea di alimenti umidi per cani pensata soprattutto per quelli con sensibilità alimentari. Il segreto? Ricette con una sola fonte di proteine animali, ideali per chi deve tenere sotto controllo allergie o intolleranze, ma senza rinunciare al gusto.

Una confezione che fa bene al cane… e all’ambiente

Il vero protagonista, però, è il packaging. Tetra Recart® è una confezione a base carta (fino al 71% del materiale) certificata FSC™, pensata per essere riciclabile e più leggera rispetto alle classiche lattine o vaschette.

In pratica:

occupa meno spazio in dispensa.

è facile da aprire e richiudere.

non ha bordi taglienti.

è più leggera da trasportare.

ottimizza logistica e stoccaggio.

E sì, si impila anche meglio sugli scaffali — cosa che rende felici sia i supermercati sia chi deve riempire il carrello.

Dal punto vendita alla ciotola

La linea CREO Mono è arrivata in esclusiva nei punti vendita di Conad Nord Ovest e si trova in 300 negozi tra Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lazio, Emilia-Romagna, Toscana e Sardegna.

Riccardo Fiori, Business Development Manager South Europe di Tetra Pak

Secondo il manager questo progetto dimostra come un packaging innovativo possa aiutare le aziende del pet food a rispondere alle nuove richieste dei consumatori. La richgiesta è più qualità, più trasparenza e maggiore attenzione alla sostenibilità.Sulla stessa lunghezza d’onda Christian Creati, amministratore delegato di Paw Pack Solution. Secondo Creati questa collaborazione è un modo concreto per portare innovazione nel settore, migliorando sia l’esperienza del consumatore sia l’impatto ambientale.

Per Tetra Pak e Paw Pack Solution: un mercato in forte crescita

Il lancio arriva in un momento molto favorevole: il mercato del pet food continua a crescere, spinto da proprietari sempre più attenti alla salute dei propri animali e alla qualità degli ingredienti. Anche il packaging gioca un ruolo chiave: sostenibilità, praticità e design sono ormai fattori decisivi nelle scelte d’acquisto. Con questa iniziativa, Tetra Pak dimostra come la tecnologia Tetra Recart®, già diffusa in altri segmenti alimentari, possa trovare spazio anche nel mondo del pet food. E se il successo continuerà, è molto probabile che presto vedremo sempre più pappa per cani (e magari anche per gatti) arrivare sugli scaffali… in formato cartone.

Insomma con la soluzione Tetra Pak e Paw Pack Solution meno lattine, più carta — e tanti cani felici con la ciotola piena.